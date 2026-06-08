Volgens voormalig Formule 1-teammanager Peter Windsor is Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Monaco het slachtoffer geworden van de nieuwe motorreglementen. De 74-jarige analist stelt dat de vroege uitvalbeurt van de Nederlander direct te wijten is aan de complexe procedures van de huidige generatie auto's. Dat laat de Brit weten in een uitgebreide nabeschouwing op zijn eigen YouTube-kanaal.

Verstappen mocht de race in het prinsdom vanaf de tweede startplek aanvangen, pal naast polesitter Kimi Antonelli. Bij het doven van de lichten viel de krachtbron van de Red Bull Racing-coureur echter nagenoeg stil, waardoor hij direct naar de achterhoede terugviel. Na slechts één ronde moest de viervoudig wereldkampioen zijn RB22 definitief in de pitbox parkeren. Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies na afloop aangaf dat een haperende motor de boosdoener was, kijkt Windsor daar breder naar.

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Complexe startprocedure

"Deze Grand Prix van Monaco was praktisch voorbij na de start. Dat zeg ik omdat Max Verstappen bij de start stilviel", opent Windsor zijn analyse over de race. Sinds dit jaar rijdt de koningsklasse met een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en de verbrandingsmotor, wat de startprocedure aanzienlijk complexer heeft gemaakt. Windsor wijst dan ook nadrukkelijk naar deze verandering. "Max schoot eerst een paar meter naar voren en daarna stopte de Red Bull. Ik ga het gewoon zeggen. Max was een slachtoffer van de 2026-reglementen in de Formule 1. Ja, niemand anders had dezelfde startproblemen als Red Bull en Max, maar het is een ingewikkelde formule en het blijft lastig om deze auto's op gang te krijgen", aldus de voormalig medewerker van Williams.

Anticlimax van de buitencategorie

Door het wegvallen van de Red Bull-coureur bleef een direct gevecht om de leiding uit. Windsor baalt daar stevig van, zeker gezien de sterke vorm van de concurrentie. "In dit geval werd de Formule 1 beroofd van gevecht dat oog om oog, tand om tand geweest zou zijn tussen Kimi Antonelli in de Mercedes op de poleposition en Max Verstappen daarnaast op de eerste rij voor Red Bull. Dat voelde als een leeglopende ballon. Dit was een anticlimax van de buitencategorie", stelt de analist teleurgesteld. De kwalificatie op zaterdag was volgens hem dan ook het absolute hoogtepunt van het weekend. "Dat was de eerste keer dat de Formule 1 niet tegengehouden werd door de 2026-reglementen, waarbij we een rechtstreeks duel zagen tussen twee geweldige coureurs op een veeleisend circuit. Dat zal me uit dit weekend bijblijven", verklaart Windsor.

Lofzang voor Antonelli

Uiteindelijk reed Antonelli onbedreigd naar zijn vijfde opeenvolgende overwinning van het seizoen, waarmee de Italiaan zijn leiding in het wereldkampioenschap verder uitbreidde. Windsor is diep onder de indruk van de prestaties van de jonge Mercedes-coureur. "Natuurlijk zullen we ons ook herinneren hoe Kimi Antonelli de overwinning pakte. Ik vermoed ook dat dit niet de laatste keer is dat hij deze race wint. Deze jongen wordt alleen maar beter en beter en beter. Hij is snel op langzame en snelle circuits. Hij werkt geweldig samen met Bono, neemt zelf beslissingen, en past geweldig bij het team", prijst hij de huidige WK-leider.

De rijstijl en houding van de racewinnaar doen Windsor zelfs direct denken aan de man die naast hem op de eerste startrij stond. "Hij doet me heel erg aan Max Verstappen denken. Hij heeft de capaciteit om aan andere dingen te denken. Hij hoeft nooit ergens op te reageren en heeft alles onder controle. Dat is geweldig om naar te kijken. Hij is in perfecte harmonie met de auto", sluit Windsor lovend af.

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