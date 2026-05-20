Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan
Waar er veel focus lag op Max Verstappen gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, mogen we de andere Nederlanders natuurlijk niet vergeten. Negen van de 28 coureurs uit ons landje hebben namelijk een overwinning behaald. GPFans zet de resultaten op een rijtje.
Daan Pijl zegevierde in de Pro-Am-klasse binnen de GT3-divisie met de Porsche. Wie ook met de Porsches wonnen, maar dan in de Cup 2-klasse, waren Paul Meijer in de Pro-categorie en Patrick Huisman in de Am-categorie. Meijer racete zelfs tegelijkertijd in de GT Cup Europe en ook daar won hij. Ondertussen in de SP 10-klasse voor GT4-auto's versloeg Jeroen Bleekemolen een andere BMW na een strijd die de gehele race duurde.
Resultaten op een rijtje
Naast de bovenstaande vier verhalen, hebben de Nederlanders ontzettend veel meegemaakt op de Nürburgring Nordschleife en dat heeft geleid tot deze resultaten. En je leest het goed, Tom Coronel en Loek Hartog deden inderdaad mee met twee verschillende auto's tegelijk.
|Coureur
|Team en auto
|Klasse
|Positie algemeen
|Positie in klasse
|'Daan Arrow'
(Daan Pijl)
|48 LOSCH Motorsport by Black Falcon
#48 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro-Am
|10e
|1e
|Jeroen Bleekemolen
| Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport
#145 BMW M4 GT4 Evo
|SP 10
|24e
|1e
|Max de Bruijn
|#569 BMW 328i
|VT2 RWD
|Niet geklasseerd
|Niet geklasseerd
|Roelof Bruins
(Choi Myung-Gil)
|Hankook Competition
#30 Porsche 911 GT3 R Evo
|SP 9 Pro-Am
|13e
|4e
|Colin Caresani
|HRT Ford Racing
#65 Ford Mustang GT3 Evo
|SP 9 Pro-Am
|DNF
|DNF
|Nicky Catsburg
|Schaeffler Team ABT
#130 Lamborghini Huracán GT3 EVO2
|SP 9 Pro
|DNF
|DNF
|Misha Charoudin
|Black Falcon Team Fanatec
#632 Porsche 911 GT3 Cup
|AT2
|DNF
|DNF
|Tom Coronel
|Max Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II
#75 Audi R8 LMS Evo II
AT1
AT1
65e
DNF
1e
DNF
|Carlo van Dam
|Subaru Tecnica International
#88 Subaru WRX NBR Challenge 2026
|SP 4T
|31e
|1e
|Robin Frijns
|Schubert Motorsport
#77 BMW M4 GT3 Evo
|SP 9 Pro
|9e
|8e
|Calvin de Groot
|SRS Team Sorg Rennsport
#514 BMW 330i
|VT2 RWD
|87e
|5e
|Loek Hartog
|Dinamic GT
#54 Porsche 911 GT3 R Evo
#55 Porsche 911 GT3 R Evo
SP 9 Pro
SP 9 Pro
7e
DNF
6e
DNF
|Filip Hoenjet
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#195 BMW M240i Racing Cup
|BMW M240i
|DNF
|DNF
|Duncan Huisman
|Max Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II
|AT1
|65e
|1e
|Patrick Huisman
|RPM Racing
#777 Porsche 911 GT3 Cup
|Cup 2 Am
|21e
|1e
|Mex Jansen
|Walkenhorst Motorsport
#39 Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo
|SP 9 Pro-Am
|DNF
|DNF
|Paul Meijer
|Black Falcon Team Zimmermann
#900 Porsche 911 GT3 Cup
|Cup 2 Pro
|18e
|1e
|Piet-Jan Ooms
|SRS Team Sorg Rennsport
#524 Toyota Supra
|VT2 RWD
|58e
|2e
|Marco van Ramshorst
|Four Motors GmbH
#320 Porsche 911 GT3 Cup
|AT2
|40e
|1e
|Jan Jaap van Roon
|Max Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II
|AT1
|65e
|1e
|John van der Sanden
|Giti Tires Motorsport by WS-Racing
#665 BMW M240i Racing Cup
|BMW M240i
|52e
|2e
|Morris Schuring
|Falken Motorsports
#44 Porsche 911 Gt3 R Evo
|SP 9 Pro
|DNF
|DNF
|Mark van der Snel
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#941 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
|Cup 3 Pro
|103e
|13e
|Max van der Snel
|Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#941 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport
|Cup 3 Pro
|103e
|13e
|Lars van 't Veer
|#569 BMW 328i
|VT2 RWD
|Niet geklasseerd
|Niet geklasseerd
|Thierry Vermeulen
|Realize Kondo Racing with Rinaldi
#45 Ferrari 296 GT3 Evo
|SP 9 Pro
|DNF
|DNF
|Max Verstappen
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
#3 Mercedes-AMG GT3 Evo
|SP 9 Pro
|37e
|19e
|Renger van der Zande
|HWA Engineering Speed
#61 HWA EVO.R
|SP-X Pro
|48e
|2e
