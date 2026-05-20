Schubert Motorsport at Nurburgring

Schubert Motorsport at Nurburgring — Foto: © Gruppe C

Negen klassewinnaars in 24h Nürburgring: dit is hoe de Nederlanders het hebben gedaan

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Waar er veel focus lag op Max Verstappen gedurende de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, mogen we de andere Nederlanders natuurlijk niet vergeten. Negen van de 28 coureurs uit ons landje hebben namelijk een overwinning behaald. GPFans zet de resultaten op een rijtje.

Daan Pijl zegevierde in de Pro-Am-klasse binnen de GT3-divisie met de Porsche. Wie ook met de Porsches wonnen, maar dan in de Cup 2-klasse, waren Paul Meijer in de Pro-categorie en Patrick Huisman in de Am-categorie. Meijer racete zelfs tegelijkertijd in de GT Cup Europe en ook daar won hij. Ondertussen in de SP 10-klasse voor GT4-auto's versloeg Jeroen Bleekemolen een andere BMW na een strijd die de gehele race duurde.

Resultaten op een rijtje

Naast de bovenstaande vier verhalen, hebben de Nederlanders ontzettend veel meegemaakt op de Nürburgring Nordschleife en dat heeft geleid tot deze resultaten. En je leest het goed, Tom Coronel en Loek Hartog deden inderdaad mee met twee verschillende auto's tegelijk.

CoureurTeam en autoKlassePositie algemeenPositie in klasse
'Daan Arrow'
(Daan Pijl)		48 LOSCH Motorsport by Black Falcon
#48 Porsche 911 GT3 R Evo		SP 9 Pro-Am10e1e
Jeroen Bleekemolen Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport
#145 BMW M4 GT4 Evo		SP 1024e1e
Max de Bruijn#569 BMW 328iVT2 RWDNiet geklasseerdNiet geklasseerd
Roelof Bruins
(Choi Myung-Gil)		Hankook Competition
#30 Porsche 911 GT3 R Evo		SP 9 Pro-Am13e4e
Colin CaresaniHRT Ford Racing
#65 Ford Mustang GT3 Evo		SP 9 Pro-AmDNFDNF
Nicky CatsburgSchaeffler Team ABT
#130 Lamborghini Huracán GT3 EVO2		SP 9 ProDNFDNF
Misha CharoudinBlack Falcon Team Fanatec
#632 Porsche 911 GT3 Cup		AT2DNFDNF
Tom CoronelMax Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II
#75 Audi R8 LMS Evo II
AT1
AT1
65e
DNF
1e
DNF
Carlo van DamSubaru Tecnica International
#88 Subaru WRX NBR Challenge 2026		SP 4T31e1e
Robin FrijnsSchubert Motorsport
#77 BMW M4 GT3 Evo		SP 9 Pro9e8e
Calvin de GrootSRS Team Sorg Rennsport
#514 BMW 330i		VT2 RWD87e5e
Loek HartogDinamic GT
#54 Porsche 911 GT3 R Evo
#55 Porsche 911 GT3 R Evo
SP 9 Pro
SP 9 Pro
7e
DNF
6e
DNF
Filip HoenjetAdrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#195 BMW M240i Racing Cup		BMW M240iDNFDNF
Duncan HuismanMax Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II		AT165e1e
Patrick HuismanRPM Racing
#777 Porsche 911 GT3 Cup		Cup 2 Am21e1e
Mex JansenWalkenhorst Motorsport
#39 Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo		SP 9 Pro-AmDNFDNF
Paul MeijerBlack Falcon Team Zimmermann
#900 Porsche 911 GT3 Cup		Cup 2 Pro18e1e
Piet-Jan OomsSRS Team Sorg Rennsport
#524 Toyota Supra		VT2 RWD58e2e
Marco van RamshorstFour Motors GmbH
#320 Porsche 911 GT3 Cup		AT240e1e
Jan Jaap van RoonMax Kruse Racing
#19 Audi R8 LMS Evo II		AT165e1e
John van der SandenGiti Tires Motorsport by WS-Racing
#665 BMW M240i Racing Cup		BMW M240i52e2e
Morris SchuringFalken Motorsports
#44 Porsche 911 Gt3 R Evo		SP 9 ProDNFDNF
Mark van der SnelAdrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#941 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport		Cup 3 Pro103e13e
Max van der SnelAdrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels
#941 Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport		Cup 3 Pro103e13e
Lars van 't Veer#569 BMW 328iVT2 RWDNiet geklasseerdNiet geklasseerd
Thierry VermeulenRealize Kondo Racing with Rinaldi
#45 Ferrari 296 GT3 Evo		SP 9 ProDNFDNF
Max VerstappenMercedes-AMG Team Verstappen Racing
#3 Mercedes-AMG GT3 Evo		SP 9 Pro37e19e
Renger van der ZandeHWA Engineering Speed
#61 HWA EVO.R		SP-X Pro48e2e
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
