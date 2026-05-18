Daan Pijl heeft een klassezege behaald in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. De Nederlander, die als coureur uitkomt als 'Daan Arrow' om het gemakkelijker te maken voor de Engelstalige commentatoren, legt uit wat de grootste uitdaging voor hem en zijn Porsche-team 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon was.

De wedstrijd van afgelopen weekend had het meest competitieve en grootste GT3-veld uit de geschiedenis van de 24h Nürburgring. Pijl heeft samen met Patrick Assenheimer, Tobias Müller en Dylan Pereira een indrukwekkend resultaat neergezet door als tiende te eindigen, en dat als Pro-Am-auto. Ze hebben de SP 9 Pro-Am-klasse dan ook op hun naam geschreven voor twee andere Porsches, die van Lionspeed GP met Jake Hill, Max Hofer, Patrick Kolb en Kyle Tilley, en die van Mühlner Motorsport met Alex Brundle, Ben Bünnagel en Martin Rump.

Artikel gaat verder onder video

Performancevenster bij 2 graden Celsius

Pijl en zijn teamgenoten wisten de lastige race te overleven en redelijk uit de problemen te blijven. Hun nadeel was echter de banden. GT3-teams hebben vrije keuze qua bandenfabrikant en er zitten grote verschillen in het rubber. Zo zou de Michelin het beste werken in de regen en heeft Yokohama een speciale soft-compound voor temperaturen onder de 10 graden Celsius.

"Vanwege de koude temperaturen en vele slow zones vanwege crashes, zijn we een boel tijd kwijtgeraakt", legde hij uit tegenover onder andere GPFans. De 911 GT3 R Evo van 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon reed op Goodyear-banden. Het was 's nachts gezakt naar 2 graden Celsius - ontzettend koud dus. "Het lukte ons niet om de slicks in het performancevenster te houden." Desondanks slaagden ze erin om een algemene toptien-klassering én de Pro-Am-zege te scoren binnen de GT3-divisie.

Gerelateerd