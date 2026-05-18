Paul Meijer heeft een bijzonder raceweekend achter de rug, niet alleen bij de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar ook op het Circuit de Spa-Francorchamps. De Nederlandse Porsche-coureur racete namelijk bij twee verschillende evenementen, en heeft twee keer gewonnen.

Meijer deelde de Porsche 911 GT3 Cup van Black Falcon Team Zimmermann met Alexander Hardt, Benja Hites en Benjamin Koslowski. Meteen in de eerste kwalificatie kwam Hardt tot stilstand en de Porsche stond in brand. Het ging van kwaad tot erger, toen een andere Porsche er tegenaan crashte. Gelukkig waren Hardt en de andere coureur, Janina Schall, oké. Black Falcon kreeg toestemming om een reservechassis te gebruiken, maar Meijer en zijn teamgenoten kwalificeerden zich als laatste in de Cup 2-klasse.

Artikel gaat verder onder video

The spare Porsche of the No. 900 Black Falcon Team Zimmermann crew is going through scrutineeting now in time for tonight's Q2.#IGTC #24hNBR pic.twitter.com/WldsBcwmcb — Vincent Bruins ? (@VincentJBruins) May 14, 2026

Meijer wint tegelijkertijd in Duitsland en in België

Ze maakten het echter helemaal goed in de race. "Na een start ver van achter, P97 algemeen en laatste in de klasse, lagen we al na de eerste stint aan de leiding", liet Meijer aan GPFans en Autosport.nl weten op de zondagochtend. "Ik heb inmiddels twee dubbelstints gedaan en om 9:00 uur ga ik mijn laatste twee en een half uur rijden om vervolgens snel terug richting Spa te gaan. Nu liggen we P21 algemeen en eerste in de klasse met vier en een halve minuut voorsprong", klonk het met nog zo'n zeven uur te gaan in de race.

Meijer kwam niet alleen in de 24h Nürburgring in actie, maar ook in de GT Cup Europe op Spa-Francorchamps. Hij reisde heen en weer om in beide competities te kunnen racen en hij heeft ook nog eens in beiden gewonnen. Al was hij er bij de finish op de Nürburgring niet bij, omdat hij toen in België zat, toch zal hij dus de winnaarsbeker van de Cup 2-klasse krijgen. Met Black Falcon Team Zimmermann werd hij ook nog eens prima P18 algemeen.

Gerelateerd