close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Meijer wint Cup 2-klasse op Nurburgring

Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet

Meijer wint Cup 2-klasse op Nurburgring — Foto: © IMAGO

Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Paul Meijer heeft een bijzonder raceweekend achter de rug, niet alleen bij de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, maar ook op het Circuit de Spa-Francorchamps. De Nederlandse Porsche-coureur racete namelijk bij twee verschillende evenementen, en heeft twee keer gewonnen.

Meijer deelde de Porsche 911 GT3 Cup van Black Falcon Team Zimmermann met Alexander Hardt, Benja Hites en Benjamin Koslowski. Meteen in de eerste kwalificatie kwam Hardt tot stilstand en de Porsche stond in brand. Het ging van kwaad tot erger, toen een andere Porsche er tegenaan crashte. Gelukkig waren Hardt en de andere coureur, Janina Schall, oké. Black Falcon kreeg toestemming om een reservechassis te gebruiken, maar Meijer en zijn teamgenoten kwalificeerden zich als laatste in de Cup 2-klasse.

Meijer wint tegelijkertijd in Duitsland en in België

Ze maakten het echter helemaal goed in de race. "Na een start ver van achter, P97 algemeen en laatste in de klasse, lagen we al na de eerste stint aan de leiding", liet Meijer aan GPFans en Autosport.nl weten op de zondagochtend. "Ik heb inmiddels twee dubbelstints gedaan en om 9:00 uur ga ik mijn laatste twee en een half uur rijden om vervolgens snel terug richting Spa te gaan. Nu liggen we P21 algemeen en eerste in de klasse met vier en een halve minuut voorsprong", klonk het met nog zo'n zeven uur te gaan in de race.

Meijer kwam niet alleen in de 24h Nürburgring in actie, maar ook in de GT Cup Europe op Spa-Francorchamps. Hij reisde heen en weer om in beide competities te kunnen racen en hij heeft ook nog eens in beiden gewonnen. Al was hij er bij de finish op de Nürburgring niet bij, omdat hij toen in België zat, toch zal hij dus de winnaarsbeker van de Cup 2-klasse krijgen. Met Black Falcon Team Zimmermann werd hij ook nog eens prima P18 algemeen.

Gerelateerd

Nürburgring Nordschleife 24 uur van de Nürburgring Porsche Porsche Carrera Cup

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard Live

LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard

  • Gisteren 14:06
  • 33
Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

Verstappen en teamgenoot Auer reageren na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"

  • Gisteren 13:06
  • 14
Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

  • Gisteren 12:04
  • 32
Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

Verstappen krijgt goed nieuws voor 24h Nürburgring: organisatie schroeft auto's rivalen terug

  • 16 mei 2026 09:03
  • 7
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"

Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"

  • 3 minuten geleden
Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"

Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"

  • Gisteren 16:02
  • 5

Nürburgring 2026

11:00
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
09:54
Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet
17-5
Mercedes-coureurs laten van zich horen na 24h Nürburgring-zege: 'Eindelijk, na tien jaar!'
17-5
Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"

Net binnen

11:00
Gebroeders Huisman winnen hun klasses in 24h: "Werd in laatste ronde nog van de baan geramd"
10:42
Video
VIDEO | Max Verstappen reageert na kapotte aandrijfas: "Hele bittere pil"
08:03
Montoya waarschuwt Verstappen: "Een sterk gerucht dat Hannah Schmitz ook vertrekt"
06:59
Dit is het sterk afwijkende tijdschema voor het sprintweekend in Canada
17-5
Recap
Drama voor Verstappen in 24h Nürburgring, Ravenol-AMG weet de race te winnen | GPFans Recap
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet 24h Nürburgring

Meijer wint Porsche Cup-klasse in 24h Nürburgring terwijl hij op Spa-Francorchamps racet

1 uur geleden
Mercedes-coureurs laten van zich horen na 24h Nürburgring-zege: 'Eindelijk, na tien jaar!' Winst voor Ravenol-AMG

Mercedes-coureurs laten van zich horen na 24h Nürburgring-zege: 'Eindelijk, na tien jaar!'

Gisteren 16:38
Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug" 24h Nürburgring

Juncadella vastberaden na mechanisch malheur Verstappen Racing: "Volgend jaar komen we terug"

Gisteren 16:02 5
Ravenol-AMG wint 24h Nürburgring na pech Verstappen, Nederlands succes met Pijl in Pro-Am Samenvatting slotfase

Ravenol-AMG wint 24h Nürburgring na pech Verstappen, Nederlands succes met Pijl in Pro-Am

Gisteren 15:17
Ontdek het op Google Play
x