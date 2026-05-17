Het is tien jaar geleden dat Max Verstappen zijn allereerste overwinning in de Formule 1 boekte. Tijdens de Grand Prix van Spanje op 15 mei 2016 schreef de destijds achttienjarige coureur geschiedenis op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Olav Mol, die de race destijds van commentaar voorzag, blikt terug op de iconische woorden die hij sprak op het moment dat de Nederlander als eerste over de streep kwam.

De zege in Catalonië was een absoluut unicum in de autosport. De Limburger reed dat weekend zijn allereerste race voor Red Bull Racing, nadat hij vlak daarvoor was gepromoveerd vanuit zusterteam Toro Rosso als vervanger van Daniil Kvyat. Nadat de dominante Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde met elkaar in botsing kwamen, wist de debutant in de slotfase de ervaren Kimi Räikkönen knap achter zich te houden. Met een leeftijd van 18 jaar en 228 dagen werd de kersverse Red Bull-rijder de jongste Grand Prix-winnaar aller tijden.

Artikel gaat verder onder video

'Nederland ontplofte'

Wanneer Mol bij Algemeen Dagblad terugdenkt aan dat moment, herinnert de commentator zich vooral de enorme impact in eigen land. "Nou, ik ging ervan uit dat Nederland op dat moment ontplofte", blikt de verslaggever terug over zijn 'straatfeest'-opmerking. "Het was ook in die periode dat onze kijkcijfers steeds beter werden. Het is wat toen echt in mijn kop sprong. Partytime, maar dan in het Nederlands", aldus de radiomaker. De euforie beperkte zich niet alleen tot de autosportfans. "Dat ik later hoorde dat een heel vol stadion van FC Utrecht die middag Verstappens naam aan het scanderen was, geweldig. Wat een unicum was dat", voegt Mol toe.

Oorsprong van de legendarische uitspraak

De befaamde uitroep "Yohey, Yohoo!" is inmiddels onlosmakelijk verbonden met de historische prestatie van de inmiddels viervoudig wereldkampioen. Gevraagd of hij die woorden van tevoren had bedacht, is de analist stellig. "Nee, onmogelijk. Dat is zo gegroeid in het moment", verklaart de huidige commentator van Grand Prix Radio. "Ik heb er vaak over nagedacht waar dat nou precies vandaan kwam. Het eerste beeld wat dan in me opkomt zijn Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen die vrolijk feestend achter haar aan hobbelen. Zo van: ‘jo hé, jo ho’", legt de autosportkenner uit. Voor Mol draaide het destijds puur om de oprechte emotie. "Dat zal ik dus wel heel leuk hebben gevonden als klein ventje. Het ging me om de verbazing toen, op dat moment zelf", besluit de vaste radiopartner van Jack Plooij. "Dat ik aan Nederland dat moment mocht vertellen, dat maakt me heel trots", sluit de stem van de Nederlandse Formule 1-verslaggeving af. Later deze maand keert het Formule 1-circus terug naar Barcelona, waar de coureur van Red Bull met de RB22 de strijd aan zal gaan om de achterstand op WK-leider Kimi Antonelli te verkleinen.