Maro Engel, Maxime Martin, Fabian Schiller en Luca Stolz hebben de 54e editie van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring op hun naam geschreven. Na de kapotte aandrijfas bij Verstappen Racing, bleef Team Ravenol als enige foutloze formatie over. Na een 24-uurdurend slagveld wordt het kwartet van Mercedes-AMG als winnaar uitgeroepen.

Max Verstappen en ploegmaten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella leken dus op overwinningskoers met een halve minuut voorsprong, totdat deze Winward Racing-bolide de geest gaf na 21 uur. De andere wagen van Winward, uitkomend als Team Ravenol, hield het wel uit tot de finish. Er was in de slotfase nog een beetje paniek vanwege regen en een onverwachte pitstop naar intermediates, maar eind goed, al goed voor Engel, Martin, Schiller en Stolz.

Artikel gaat verder onder video

Aston Martin verliest tweede plek aan Lamborghini in laatste ronde

Red Bull Team ABT en Lamborghini worden tweede dankzij Mirko Bortolotti, Luca Engstler en Patric Niederhauser. Ze kregen een extra 86 seconden aan hun broek vanwege een Code 60-overtreding en dus leek de Walkenhorst-Aston Martin van Mattia Drudi, Christian Krognes en Nicki Thiim P2 af te pakken. De Aston Martin verloor echter een halve minuut in het verkeer in de laatste ronde.

De BMW M3 Touring wordt indrukwekkend vijfde algemeen met Jens Klingmann, Connor De Phillippi, Neil Verhagen en Ugo de Wilde achter de ROWE-BMW van Dan Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde en Dries Vanthoor.

De beste Porsche eindigt op P6 met Lionspeed GP-trio Ricardo Feller, Laurin Heinrich en Laurens Vanthoor, een relatief goed resultaat na bizar weinig voorbereiding. Loek Hartog is achtste geworden voor Dinamic GT voor de Schubert-BMW van Robin Frijns.

Daan Pijl heeft de Pro-Am-klasse binnen de GT3-categorie gewonnen voor 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon. De Porsche, die de Nederlander deelde met Patrick Assenheimer, Tobias Müller en Dylan Pereira, ziet het zwart-witgeblokt op de tiende positie algemeen.

Related image

Tweede voor Engel, eerste voor zijn teamgenoten

Het is de eerste overwinning voor Mercedes-AMG in de 24h Nürburgring sinds 2016. Ook toen was het Maro Engel die de eerste plek pakte. Sterker nog, tien jaar terug haalde hij Christian Hohenadel in voor de leiding in de allerlaatste ronde. Ditmaal wint hij met een wat grotere voorsprong. Terwijl het voor Engel zijn tweede is, hebben Martin, Schiller en Stolz ieder hun eerste 24h Nürburgring-zege te pakken. Dit is de derde overwinning voor Mercedes-AMG en de eerste voor Winward Racing. Voor het negentiende jaar op rij is het de polesitter - in dit geval de Red Bull ABT-Lamborghini - niet gelukt om te winnen.

Gerelateerd