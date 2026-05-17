Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Mercedes-AMG verklaart technisch drama bij Verstappen Racing: "Dit is ontzettend balen"

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Steve Buschmann, de uitvoerend directeur van Winward Racing, de crew achter Verstappen Racing, baalt als een stekker van de plotselinge problemen in de slotfase van de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring. Max Verstappen heeft zijn kansen op de overwinning uit het niets als sneeuw voor de zon zien verdwijnen.

De viervoudig wereldkampioen had er net een dubbelstint opzitten achter het stuur van de nummer-3-Mercedes-AMG. Hij had zijn voorsprong op de nummer-80 van Team Ravenol uitgebreid naar een halve minuut. Dani Juncadella nam het van Verstappen over tijdens een geplande pitstop, maar al gauw in de out lap kreeg de Spanjaard een probleem.

Kapotte aandrijfas

"Ja, helaas hebben we een technisch probleem rechts aan de achterkant. We hadden geen contact [met een andere auto], het is puur een technisch probleem", legt Buschmann tegenover onder andere GPFans uit. "Dit is ontzettend balen. We staan nu dus in de garage, we gaan het proberen te repareren om dan weer naar buiten te gaan. We hopen dat het lukt. Momenteel verwachten we niet dat de andere auto hetzelfde probleem gaat krijgen."

De topman van Mercedes-AMG Customer Racing, Stefan Wendl, kon er in wat meer detail op ingaan. Juncadella kreeg eerst een alarm dat er een ABS-probleem was en vervolgens kreeg hij last van vibraties. Het is waarschijnlijk een kapotte aandrijfas.

