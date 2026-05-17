Zien: Verstappen trotseert regen en duisternis tijdens nachtelijke ronde op de Nürburgring
Autosportliefhebbers kunnen hun hart ophalen aan spectaculaire beelden van Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen maakt dit weekend zijn competitieve debuut op het iconische Duitse circuit tijdens de 54ste editie van de 24 uur van de Nürburgring. Hoewel de omstandigheden op de baan bijzonder verraderlijk waren op donderdag, levert dit voor de kijker juist adembenemende beelden op van de coureur in de stromende regen.
De on-board video toont een volledige ronde van de Nederlander in het pikkedonker op het circuit dat in de volksmond ook wel bekendstaat als de 'Groene Hel'. Verstappen werkt het evenement af in een opvallende Mercedes-AMG GT3 EVO, die is ingeschreven onder de vlag van zijn eigen Verstappen Racing en wordt geprepareerd door het team van Winward Racing. Donderdagavond voltooide de Red Bull Racing-coureur zijn eerste officiële nachtronden tijdens de tweede kwalificatiesessie. Daarbij kreeg hij direct te maken met extreme weersomstandigheden, waaronder regen, hagel en aquaplaning op het asfalt.
Gave beelden
Inmiddels zijn er indrukwekkende beelden te zien via sociale media, met de duidelijke boodschap om achterover te leunen en te genieten van de stuurmanskunsten in de regen. Het optreden van de stercoureur trekt massale belangstelling, met naar schatting 300.000 toeschouwers die langs de 25,378 kilometer lange gecombineerde baan staan. De nachtelijke meters in de regen bleken uiterst waardevol voor het opdoen van ervaring in het donker. Vrijdag nam Verstappen deel aan de beslissende kwalificatiesessies, waarbij hij in de tweede sessie een officiële rondetijd van 8:11.614 op de klokken bracht. Dit was voor de coureur voldoende om als zesde door te stoten naar de finale shootout. Uiteindelijk wist zijn teamgenoot Dani Juncadella de Mercedes met een tijd van 8:12.005 als vierde te kwalificeren voor de hoofdrace, die inmiddels bezig is.
