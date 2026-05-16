'FIA schiet worstelend Honda te hulp: miljoeneninjectie voor motorproject Aston Martin'

Aston Martin kan mogelijk rekenen op een financiële en reglementaire reddingsboei van de FIA om de aanhoudende motorproblemen van partner Honda op te lossen. Via het zogeheten ADUO-systeem maakt de Japanse fabrikant kans op een ontwikkelingsbudget dat kan oplopen tot negentien miljoen dollar. Dit mechanisme is in het leven geroepen om leveranciers met een aanzienlijke achterstand de kans te geven hun krachtbron te verbeteren.

De samenwerking tussen de Britse renstal en de motorleverancier verloopt dit seizoen uiterst moeizaam. De nieuwe RA626H-krachtbron kampt met hevige vibraties en inconsistenties in de energieterugwinning. Na de Grand Prix van Canada, de vijfde race van het kampioenschap, volgt de eerste officiële evaluatie van de motorprestaties door de autosportbond. Fabrikanten die op basis van de 'ICE Performance Index' meer dan twee procent achterlopen op de best presterende motor, krijgen extra testbankuren en budgettaire ontheffingen. Als blijkt dat Honda meer dan tien procent tekortkomt, mag het elf miljoen dollar extra investeren en acht miljoen dollar uit toekomstige budgetten naar voren halen.

Artikel gaat verder onder video

Geen wondermiddel

Nikolas Tombazis, de Single-Seater Director van de FIA, benadrukt echter dat het systeem geen automatische garantie op succes is. "Het is geen wondermiddel en het is ook niet zo dat de FIA bonuspunten uitdeelt aan iemand die achterloopt", stelt de beleidsmaker. Volgens hem draait het puur om het bieden van faciliteiten. "Het geeft ze simpelweg de speelruimte om hun krachtbron te ontwikkelen binnen het raamwerk dat is vastgelegd in de technische reglementen", aldus Tombazis.

Zorgen bij Mercedes

Vanuit de concurrentie wordt de situatie met argusogen bekeken. Mercedes-teambaas Toto Wolff waarschuwde eerder al dat de regeling de competitieve verhoudingen niet mag verstoren, al erkent hij dat de Japanse fabrikant momenteel in zwaar weer verkeert. "Zoals het er voor mij uitziet, is er één motorfabrikant die een probleem heeft en die we moeten helpen. En verder zit de rest redelijk in hetzelfde schuitje", legt de Oostenrijker uit. Wolff is dan ook duidelijk over de grenzen van de ingreep. "Ik zou dus erg verrast en eigenlijk ook teleurgesteld zijn als ADUO-beslissingen zouden leiden tot enige inmenging in de competitieve pikorde zoals die er momenteel uitziet", besluit de teambaas.

De extra ontwikkelingsruimte is hard nodig voor het team uit Silverstone, dat in de eerste races steevast in de achterhoede te vinden was. Tijdens de recente Grand Prix van Miami zagen Fernando Alonso en Lance Stroll voor het eerst dit jaar allebei de finishvlag, maar met een vijftiende en zeventiende plaats bleven WK-punten ver buiten bereik. Met de verwachte budgetverruiming hoopt men in de fabriek in Sakura de betrouwbaarheidsproblemen snel het hoofd te kunnen bieden.

Gerelateerd