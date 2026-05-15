Volgens voormalig Formule 1-coureur Timo Glock mag de Duitse autosportwereld in zijn handen wrijven met de deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring. De 42-jarige Duitser stelt dat de komst van de Nederlander het evenement wereldwijd op de kaart zet en een enorme aantrekkingskracht heeft op het publiek. Dat laat hij weten in een interview met Motorsport.com.

Verstappen maakt dit weekend zijn debuut in de prestigieuze langeafstandsrace op de beruchte Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 komt uit in de topklasse, de SP9, met een Mercedes-AMG GT3 van Verstappen Racing in samenwerking met Team Winward. Tijdens de eerste kwalificatiesessie liet de coureur direct van zich horen door de derde tijd, een 8.18.539, te noteren. Glock, die zelf voor de tweede keer deelneemt en uitkomt in een McLaren 720S GT3 Evo van Dörr Motorsport, kijkt met bewondering naar de impact van zijn voormalige Formule 1-collega.

Wereldwijde aandacht en uitverkochte race

De aanwezigheid van de Red Bull Racing-coureur zorgt voor een ongekende drukte rondom het ruim 25 kilometer lange circuit in de Eifel. Tijdens een persconferentie in aanloop naar de race stak Glock zijn waardering voor de Nederlander niet onder stoelen of banken. "We moeten voor hem knielen", stelt Glock tijdens de persconferentie. Hij benadrukt dat Verstappen een cruciaal aandeel heeft in de heropleving van de Duitse autosport. "We mogen hem dankbaar zijn dat hij hier is", voegt Glock toe. "Hij zet de Nürburgring en de Duitse autosport weer volop in de schijnwerpers. En zoals ik al zei: het is de grootste race ter wereld en die vindt plaats in Duitsland. Toch praat eigenlijk niemand er echt over. Maar sinds Max meedoet, is het ineens wereldwijd groot nieuws", merkt Glock op.

De populariteit van de viervoudig wereldkampioen is overal langs de baan en op de tribunes duidelijk zichtbaar. "Het is gigantisch. Dat is echt bizar. En het is geweldig om te zien dat hij, ondanks zijn overvolle kalender, hier gewoon naartoe komt en er zoveel plezier in heeft", merkt Glock op. "De campings zitten al helemaal vol. Er zijn volgens mij ook wat meer Nederlandse fans hier. Je ziet overal meer oranje vlaggen", aldus de 42-jarige Duitser. "En overal waar hij komt, staat het stampvol. Fans proberen een foto van hem te krijgen. Het is echt gekkenwerk. Volgens mij is dit de eerste keer dat deze race uitverkocht is. Dat zegt eigenlijk alles", besluit de voormalig Toyota-coureur.

Hoge verwachtingen

Verstappen deelt zijn opvallend blauwe Mercedes-AMG GT3 dit weekend met ervaren teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Dani Juncadella. Ondanks dat het de 54ste editie van de race is en Mercedes historisch gezien slechts twee keer wist te winnen, schat Glock de kansen van de debutant zeer hoog in. "Dat hij de race wint. Dat verwacht ik van hem. Wat mij betreft heeft hij absoluut een kans om te winnen", besluit Glock over de titelkandidaat.

