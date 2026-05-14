Hülkenberg is klaar met alle kritiek: 'Als je het niet leuk vindt, kijk je niet'
Nico Hülkenberg heeft het wel een beetje gehad met de kritiek op de Formule 1: de Duitser meent dat fans die ontevreden zijn over de nieuwe motorreglementen simpelweg een andere sport moeten zoeken. De Duitser stelt dat de koningsklasse altijd al om technologische vooruitgang heeft gedraaid en dat de huidige generatie auto's nog steeds voor voldoende spektakel zorgt.
Dat laat hij weten in gesprek met The Drive. Hoewel de routinier positief gestemd is, regent het sinds de start van het seizoen klachten over de nieuwe wagens. De bolides worden aangedreven door een krachtbron waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen nagenoeg gelijk is getrokken. Dit leidt ertoe dat coureurs op de rechte stukken vermogen verliezen en moeten inhouden om energie te regenereren. Max Verstappen omschreef de wagens al als een op steroïden gebouwde Formule E-auto, terwijl Lando Norris sprak over de slechtst rijdende bolides in jaren.
Technologische evolutie
Ondanks de forse kritiek van zijn collega's, neemt de coureur van Audi het op voor de nieuwe reglementen. Hülkenberg benadrukt in het interview dat de sport met zijn tijd mee moet gaan. "Eerlijk gezegd is het in de Formule 1 toch altijd al zo geweest?", vraagt de 38-jarige rijder zich hardop af. "Formule 1 draait om het leiden in technologie en je moet met de tijd meegaan. Als je kijkt naar de auto-industrie van vijf of tien jaar geleden, dat is nu anders, het is veranderd. Ik vind dat als je nu naar het racen kijkt, de eerste races die we hebben gehad vermakelijk waren. Het was goed om naar te kijken met veel actie op de baan. En ik bedoel, als het je niet bevalt, hoef je niet te kijken", aldus Hülkenberg.
Meegaan met de tijd
Daarnaast wijst de teamgenoot van Gabriel Bortoleto op de zakelijke realiteit waar de sport mee te maken heeft. "Formule 1 evolueert voortdurend. Natuurlijk heb je puristen die houden van de oude stempel en het geluid van een atmosferische V10 en V12, maar de realiteit is dat het zo niet werkt", doelt hij op de aanhoudende roep om luidere motoren. "Een paar jaar geleden was duurzaamheid een enorm onderwerp, nu wat minder. Maar ik heb het gevoel dat de Formule 1 en de regelgevers een beetje in die richting werden geduwd om bij de tijd te blijven. Als je up-to-date wilt blijven en een legitiem bedrijf en amusementsmerk wilt zijn, moet je die weg inslaan."
