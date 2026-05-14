close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP

Wolff bezorgd over enorme hype rondom Antonelli: "Dat maakt me bang"

Antonelli and Wolff in Mercedes garage at 2024 Singapore GP — Foto: © IMAGO
1 reactie

Wolff bezorgd over enorme hype rondom Antonelli: "Dat maakt me bang"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt de hype rondom Kimi Antonelli gevaarlijke vormen aan. De pas negentienjarige Italiaan domineert momenteel de koningsklasse, maar Wolff waarschuwt dat de torenhoge verwachtingen van het publiek hem zorgen baren. Dat laat de Oostenrijker weten in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Na de eerste vier raceweekenden van dit seizoen voert Antonelli het wereldkampioenschap aan met honderd punten, twintig meer dan zijn teamgenoot George Russell. De jonge coureur, die bezig is aan zijn tweede volledige jaar in de Formule 1, wist de laatste drie Grands Prix in China, Japan en Miami vanaf poleposition te winnen. Hoewel het team de successen viert, probeert de leiding nadrukkelijk op de rem te trappen om de coureur te beschermen tegen de immense druk van buitenaf.

Ruimte om te groeien

Wolff is zich terdege bewust van de uitzonderlijke prestaties van zijn pupil, maar benadrukt dat de realiteit niet uit het oog mag worden verloren. "Kimi levert uitzonderlijk werk aan het begin van dit seizoen", stelt de teambaas. "Het is pas zijn tweede jaar in de Formule 1 en hij heeft drie races op rij gewonnen. Hij verdient alle erkenning die hij krijgt, maar tegelijkertijd moeten we wel een gevoel voor verhoudingen behouden. De Formule 1 is gebaseerd op consistentie, niet alleen op individuele succesmomenten, en Kimi heeft de ruimte nodig om te groeien en zijn eigen verhaal te schrijven zonder te veel druk."

Publieke opinie

De Oostenrijker vervolgt: "Dat is precies wat me bang maakt", legt Wolff uit. "Als hij na een geweldige start wat slechtere momenten zou hebben, wil ik niet dat het publiek begint te zeggen: oh, wat gebeurt er? Hadden we het mis over hem?" Vooral in Italië, waar Antonelli inmiddels is uitgegroeid tot een nationale sportheld, is de gekte compleet. Wolff roept dan ook iedereen op om geduld te tonen. "Het zal allemaal deel uitmaken van het groeiproces waar wij als team klaar voor zijn, maar de reactie van het publiek, vooral in Italië, maakt ons een beetje bang", erkent hij. "We willen allemaal dat Kimi een van de grootheden van de Formule 1 wordt, maar het is pas het begin en we moeten hem behandelen als een ruwe diamant. De media, de fans en zelfs wij bij het team moeten die inspanning leveren."

Gerelateerd

Mercedes Toto Wolff Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell verklaart ommekeer van pace in slotfase Miami: 'Ik kopieerde dit van Antonelli'

Russell verklaart ommekeer van pace in slotfase Miami: 'Ik kopieerde dit van Antonelli'

  • 10 mei 2026 18:24
  • 5
Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'

Russell pleit voor grote veranderingen: 'V8's en lichtere auto's'

  • 12 mei 2026 11:36
  • 10
Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"

Mercedes loopt achter met upgrades, maar Wolff waarschuwt rivalen: "Zitten nog steeds dichtbij"

  • 10 mei 2026 20:38
Verstappen krijgt mogelijk concurrentie van F1-ster Antonelli op de Nürburgring

Verstappen krijgt mogelijk concurrentie van F1-ster Antonelli op de Nürburgring

  • Gisteren 10:42
  • 1
Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap Recap

Denemarken onthult plannen F1-circuit, 'Verstappen gaat tegen Red Bull-engineers in' | GPFans Recap

  • 11 mei 2026 21:43
Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

Ecclestone voorspelt titelstrijd Verstappen en Antonelli: "Max zijn vuur hervonden"

  • 11 mei 2026 11:12

Net binnen

15:30
Calum Nicholas: 'Verstappen beschikt over drie keer meer hersencapaciteit'
15:21
Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie
14:25
Oud-collega Hamilton zaait twijfels rond de Brit: 'Prestaties nemen af'
13:42
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?
13:20
Verstappen treft rivaal Engel na rel in 2025: 'Ik ken hem, dat was stom commentaar'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie Samenvatting Q1

Schiller snelste in Q1 op Nürburgring, Verstappen dicht bij de kop, hagel en crashes verstoren sessie

1 uur geleden
Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring? Oranje op de Nordschleife

Welke Nederlanders doen er naast Max Verstappen mee aan de 24h Nürburgring?

2 uur geleden
Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing Tijdschema 24hNBR

Dit is het tijdschema voor de 24 uur van de Nürburgring met Verstappen Racing

Vandaag 10:06 3
Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams FORMULE 1

Steiner verwacht vertrek Verstappen en ziet gesprekken met drie topteams

Vandaag 07:59 1
Ontdek het op Google Play
x