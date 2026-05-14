Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff neemt de hype rondom Kimi Antonelli gevaarlijke vormen aan. De pas negentienjarige Italiaan domineert momenteel de koningsklasse, maar Wolff waarschuwt dat de torenhoge verwachtingen van het publiek hem zorgen baren. Dat laat de Oostenrijker weten in een interview met La Gazzetta dello Sport.

Na de eerste vier raceweekenden van dit seizoen voert Antonelli het wereldkampioenschap aan met honderd punten, twintig meer dan zijn teamgenoot George Russell. De jonge coureur, die bezig is aan zijn tweede volledige jaar in de Formule 1, wist de laatste drie Grands Prix in China, Japan en Miami vanaf poleposition te winnen. Hoewel het team de successen viert, probeert de leiding nadrukkelijk op de rem te trappen om de coureur te beschermen tegen de immense druk van buitenaf.

Ruimte om te groeien

Wolff is zich terdege bewust van de uitzonderlijke prestaties van zijn pupil, maar benadrukt dat de realiteit niet uit het oog mag worden verloren. "Kimi levert uitzonderlijk werk aan het begin van dit seizoen", stelt de teambaas. "Het is pas zijn tweede jaar in de Formule 1 en hij heeft drie races op rij gewonnen. Hij verdient alle erkenning die hij krijgt, maar tegelijkertijd moeten we wel een gevoel voor verhoudingen behouden. De Formule 1 is gebaseerd op consistentie, niet alleen op individuele succesmomenten, en Kimi heeft de ruimte nodig om te groeien en zijn eigen verhaal te schrijven zonder te veel druk."

Publieke opinie

De Oostenrijker vervolgt: "Dat is precies wat me bang maakt", legt Wolff uit. "Als hij na een geweldige start wat slechtere momenten zou hebben, wil ik niet dat het publiek begint te zeggen: oh, wat gebeurt er? Hadden we het mis over hem?" Vooral in Italië, waar Antonelli inmiddels is uitgegroeid tot een nationale sportheld, is de gekte compleet. Wolff roept dan ook iedereen op om geduld te tonen. "Het zal allemaal deel uitmaken van het groeiproces waar wij als team klaar voor zijn, maar de reactie van het publiek, vooral in Italië, maakt ons een beetje bang", erkent hij. "We willen allemaal dat Kimi een van de grootheden van de Formule 1 wordt, maar het is pas het begin en we moeten hem behandelen als een ruwe diamant. De media, de fans en zelfs wij bij het team moeten die inspanning leveren."

