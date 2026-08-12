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An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Mercedes-duo Antonelli en Russell ontkomt niet aan gridstraffen: 'Bijna onvermijdelijk'

An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP — Foto: © IMAGO

Mercedes-duo Antonelli en Russell ontkomt niet aan gridstraffen: 'Bijna onvermijdelijk'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens Bradley Lord, de plaatsvervangend teambaas van Mercedes, ontkomen Kimi Antonelli en George Russell in de tweede seizoenshelft niet aan gridstraffen. De Brit stelt dat de betrouwbaarheidsproblemen van eerder dit jaar hun tol eisen en dat beide coureurs daardoor de limiet van hun motoronderdelen naderen. Dat laat hij weten tijdens een terugblik op de eerste seizoenshelft in gesprek met onder meer PlanetF1.com.

Hoewel Antonelli momenteel het wereldkampioenschap aanvoert met 219 punten en een voorsprong van 50 punten op Ferrari-coureur Lewis Hamilton, is de situatie rondom de krachtbronnen zorgelijk voor de Duitse renstal. Dat heeft alles te maken met defecten aan het elektrische systeem van de nieuwe power units. Russell viel in Canada uit met een kapotte batterij, waarna Antonelli twee races later in Spanje vanaf de tweede positie met een nagenoeg identiek probleem stilviel.

Onvermijdelijke straffen voor beide coureurs

Omdat de reglementen voor dit jaar strikte limieten hanteren, zitten beide rijders inmiddels op de limiet. Lord benadrukt dat het team daardoor strategische keuzes moet maken. "Als we kijken naar hoeveel we er in de eerste seizoenshelft hebben gebruikt, denk ik dat het bijna onvermijdelijk is dat we op een bepaald moment straffen moeten incasseren", aldus de plaatsvervangend teambaas. "Het wordt realistisch gezien lastig om het einde van het seizoen te halen met de huidige hardware die we hebben. We hebben nog een half seizoen te gaan. Kimi zit op zijn vierde set onderdelen, dus de volgende leveren straffen op, en George zit op zijn derde. Dus ja, de kansberekening en de wiskunde suggereren dat beiden op een bepaald moment een vorm van straf moeten nemen", legt hij uit.

Bij het overschrijden van de limiet voor onderdelen zoals de verbrandingsmotor of de MGU-K volgt een gridstraf van tien plaatsen voor het eerste extra element en vijf plaatsen voor elk volgend exemplaar. Waar Antonelli met vier verbrandingsmotoren al op de limiet zit, is de situatie van Russell met drie stuks slechts marginaal beter. De enkelvoudig racewinnaar van dit seizoen, die momenteel derde staat in de WK-stand met 160 punten, heeft net als zijn Italiaanse teamgenoot de opgebouwde marge volledig verbruikt.

Teambaas Toto Wolff hoopt de schade zoveel mogelijk te beperken, maar erkent dat er nagedacht wordt over de juiste locatie voor een motorwissel. "Op het gebied van motorstraffen hoop ik nog steeds heel erg dat we die niet hoeven te nemen", stelt de Oostenrijker. "We moeten beslissen wanneer we er een moeten nemen en op welke circuits. Er zou er een kunnen zijn die heel speciaal is voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te pakken. Dus we moeten met Marco bespreken of we in Monza een motorstraf willen nemen! We halen de druk er in Monza af door hem achteraan te laten starten! Onze betrouwbaarheid is gewoon niet goed geweest."

Ondanks de dreigende gridstraffen is er bij Mercedes ook hoop dat de ergste problemen inmiddels verholpen zijn. Volgens Lord zijn de defecten aan het ERS-pakket, die de uitvalbeurten in Noord-Amerika en Europa veroorzaakten, grotendeels opgelost met een betrouwbaarheidsupdate die het team in Oostenrijk introduceerde. De renstal zal de komende tijd moeten bepalen of het de onvermijdelijke straffen incasseert tijdens de eerstvolgende race in Zandvoort, of dat het wacht tot latere raceweekenden.

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