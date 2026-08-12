Hoewel Formule 1-CEO Stefano Domenicali de afgelopen maanden ook een kritische Max Verstappen heeft gehoord, verwacht de topman dat de aangekondigde aanpassingen voor volgend jaar ook de Nederlander weer tevreden zullen stellen.

Vanaf 2026 levert de elektromotor bijna de helft van het vermogen dat wordt opgewekt in de power unit. Van tevoren was dat juist het paradepaardje van dit nieuwe reglement, maar na de openingsfase van het seizoen is de FIA met de FOM en de teams om tafel gegaan om de verhoudingen toch enigszins te tweaken en de accu een minder grote rol te laten spelen. Dat kwam voort uit de klachten van de coureurs, die stellen dat de huidige wagens weinig te maken hebben met de originele bedoeling van de Formule 1 en dat de grote pakketten aan software in de wagens ervoor zorgen dat de coureurs daar vaak meer op reageren dan dat ze de limieten van de baan opzoeken.

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Domenicali: 'F1 is op de goede weg'

De FIA heeft daarom besloten om de verbrandingsmotor weer een belangrijkere rol te laten spelen. Stapsgewijs moet de verbrandingsmotor in 2028 weer zestig procent van het vermogen leveren en de elektromotor wordt teruggebracht naar 40 procent. De tests daarvoor worden al gedaan in de simulator en Domenicali onthult dat zelfs de grootste criticasters tevreden zijn. "De coureurs die in de simulator met de instellingen voor volgend jaar hebben getest, zeiden dat we op de goede weg zijn. We hebben hierover ook persoonlijk met Max gesproken", zo opent hij bij Motorsport.

'Ook Verstappen is blij met de aanpassingen'

Daarbij onthult Domenicali dat zij eigenlijk nog grondiger te werk wilden gaan, maar dat de teams dit hebben tegengehouden: "We wilden eigenlijk nog agressiever te werk gaan bij het aanpassen van de vermogensbalans, maar dankzij de overeenkomst met de teams is een geleidelijke overgang geaccepteerd." Desondanks verwacht de Italiaanse topman dat ook Verstappen uiteindelijk weer gaat genieten van het racen in de koningsklasse: "Ik denk dat Max zeer tevreden zal zijn met de toekomstige veranderingen. Hij houdt van F1 en geeft om de toekomst van de sport. Op dit moment bespreken we samen zijn toekomst en de toekomst van de categorie. Ik heb een geweldige relatie met hem (...) Ik denk dat Max bij ons blijft. Daar ben ik heilig van overtuigd en ik hoop dat dat ook zo is."

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