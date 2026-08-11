Volgens Liam Parker, de communicatiechef van de Formule 1, zal de koningsklasse van de autosport in de toekomst absoluut niet overstappen op volledig elektrische motoren. De Brit stelt zelfs dat de sport binnen nu en tien jaar terug zal keren naar de iconische V8-krachtbronnen, zo laat de rechterhand van CEO Stefano Domenicali weten in een interview met PlanetF1.com.

Hoewel de Formule 1 dit seizoen is overgestapt op nieuwe motorreglementen waarbij de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen nagenoeg gelijk is getrokken, wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan de volgende generatie krachtbronnen. De focus ligt daarbij op het gebruik van honderd procent duurzame synthetische brandstoffen, waardoor de noodzaak voor zware batterijen en extreme elektrificatie in de toekomst moet verdwijnen.

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Geen elektrische toekomst

Parker is duidelijk over de richting die de Formule 1 de komende jaren opgaat onder leiding van eigenaar Liberty Media. "Wat ik kan zeggen over de komende vijf of tien jaar, is één ding: het zal nog steeds de beste racerij zijn, met nog steeds de beste coureurs ter wereld", stelt de voormalig adviseur van de Britse overheid. Hij benadrukt dat de roep van fans om meer geluid en spektakel wordt gehoord. "Het zal niet elektrisch zijn. Het zal een V8 zijn, reken daar maar op over tien jaar", aldus Parker.

Miljardenpubliek en topmerken

Naast de technische ontwikkelingen verwacht de communicatiedirecteur dat de sport commercieel blijft doorgroeien. Momenteel telt de Formule 1 wereldwijd ruim 830 miljoen volgers, maar dat aantal moet verder stijgen. "In tien jaar tijd zou het me verbazen als we niet meer dan een miljard fans hebben. Het zou me verbazen als ons publiek niet is gegroeid", legt hij uit. Parker verwacht dat de koningsklasse de grootste en meest zichtbare motorsport ter wereld blijft, waarbij grote merken en autofabrikanten betrokken willen zijn. "En ik zou verbaasd zijn als de meeste mensen in de wereld niet naar ten minste één of twee van onze coureurs zouden kunnen kijken en zeggen: 'Ik weet wie ze zijn', ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden, omdat we de beste en grootste namen in de geschiedenis van welke sport dan ook aantrekken", besluit Parker.

Domenicali en FIA op één lijn

De uitgesproken belofte van de communicatiechef staat niet op zichzelf. Eerder dit jaar liet CEO Stefano Domenicali al weten dat hij volledig achter een terugkeer van V8-motoren staat, mits deze op duurzame brandstoffen kunnen draaien. De Italiaanse topman wil de reglementen voor de periode na 2030 uiterlijk eind dit jaar definitief vastleggen. Ook FIA-president Mohammed Ben Sulayem sprak zich onlangs uit voor een overstap naar luidruchtigere en simpelere krachtbronnen. Daarmee lijken de commerciële rechtenhouder en het bestuursorgaan dezelfde koers te varen.

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