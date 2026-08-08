Mercedes verrast vriend en vijand dit F1-seizoen met een opmerkelijke truc op de baan. Waar coureurs normaal gesproken vol gas over de start-finishlijn rijden, gaan de Zilverpijlen juist van het gaspedaal af op circuits met een korte run naar start-finish. Toch komt deze ongebruikelijke techniek bij George Russell en kampioenschapsleider Andrea Kimi Antonelli niet uit de lucht vallen.

De formatie van teambaas Toto Wolff beleeft een uiterst succesvol jaar en voert momenteel de constructeursstand aan met 379 punten. Met de ervaren Russell en de pas negentienjarige Antonelli achter het stuur, heeft het merk met de ster de touwtjes stevig in handen. Die dominantie is mede te danken aan het slim benutten van de reglementen. Op circuits waar de afstand tot de finishlijn relatief kort is, past Mercedes een specifieke techniek in de software toe. Het klinkt tegenstrijdig, maar door het gas los te laten voor de streep, behalen de coureurs een aanzienlijk voordeel.

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Merkwaardige verdeling van energieafbouw bij acceleratie

De kern van deze truc ligt in het energieverbruik van de bolides. Een Formule 1-auto mag in deze situatie in totaal 300 kilojoule aan energie inzetten. Bij een standaardmethode wordt dit doorgaans, zoals de reglementen aangeven, gelijkmatig afgebouwd: 150 kilojoule in de eerste seconde, 100 in de tweede en 50 in de derde seconde. Het mag normaal gesproken dus met een maximum van 50kJ per seconde. De methode van Mercedes wijkt daar echter drastisch van af. De auto's van Russell en Antonelli verbruiken 175 kilojoule in de eerste seconde, 125 in de tweede en exact nul in de derde seconde. Door deze merkwaardige verdeling aan het begin van de acceleratiefase, genereren de Mercedes-bolides veel meer snelheid bij het uitkomen van de bocht en bereiken zij een hogere topsnelheid.

Mercedes sneller door gas los te laten

Toch zit er een addertje onder het gras bij deze verdeling. Volgens de reglementen is het simpelweg niet toegestaan om in die laatste fase nul kilojoule aan energie te verbruiken, tenzij de vermogensvraag van de coureur negatief is. Precies daar maken de engineers van Mercedes het verschil. Door de software aan te passen en de coureurs de instructie te geven om de voet van het gaspedaal te halen, wordt die vermogensvraag kunstmatig negatief gemaakt. Door deze nieuwe maas in de wet die Mercedes heeft gevonden waarbij ze in feite niet accelereren als ze over de lijn gaan, het gas loslaten voor de lijn, is het sneller dan wanneer ze wel zouden accelereren.

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Twee plekken winst voor Russell

Uit de telemetrie van de kwalificatie voor de Grand Prix van België, waar het natuurlijk zo'n korte run is van de exit van de Bus Stop-chicane naar start-finish, blijkt dat Russell 33 meter voor de lijn van zijn gas ging en Antonelli 69 meter. Naar schatting won Russell hier achthonderdste van een seconde mee en Antonelli zo'n vierhonderdste. Waar de laatstgenoemde hoe dan ook de pole position had veroverd, was het voor de startpositie van de Brit wel cruciaal. Was hij die achthonderdste langzamer geweest, dan had hij zich op P6 in plaats van P4 gekwalificeerd.

Risico op diskwalificatie

Deze zogeheten dump-and-lift-truc werd eerder dit jaar al uitgehaald door Mercedes en Red Bull - vooral in Japan was dit goed te zien -, maar toen kregen de engineers en coureurs dit voor elkaar door een soort noodprocedure in de auto te activeren. De FIA stak hier meteen een stokje voor om dit te verbieden. Maar hoe Russell en Antonelli het op deze manier doen, is wel legaal, omdat er niet gebruik wordt gemaakt van die noodprocedure. De coureurs van Mercedes moeten echter wel heel goed oppassen bij het hanteren van dit 'foefje'. Als de vermogensvraag namelijk níet negatief is, maar de vermogensafbouw is tegelijkertijd wél meer dan 50kJ/s, dan is dit een overtreding van het technisch reglement. Het zou een diskwalificatie kunnen opleveren.

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