Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft aangegeven dat de renstal in de tweede seizoenshelft zeer behoedzaam zal omgaan met de introductie van nieuwe onderdelen. De Oostenrijker benadrukt dat de Duitse formatie strategische keuzes moet maken om binnen het budgetplafond van 215 miljoen dollar te blijven, in plaats van bij elke race klakkeloos updates te introduceren.

De formatie uit Brackley kende een uiterst dominante seizoensstart door de eerste zes Grands Prix vanaf poleposition te winnen. Daarna nam het momentum echter iets af: in de daaropvolgende vijf raceweekenden stond er 'slechts' twee keer een coureur van de Zilverpijlen op de hoogste trede van het podium. Terwijl concurrenten als Ferrari en McLaren kozen voor een agressieve ontwikkelingsstrategie, bracht Mercedes na een groot pakket in Canada voornamelijk kleinere, stapsgewijze updates mee naar het circuit. Ondanks die behoudende aanpak gaat WK-leider Kimi Antonelli momenteel ruimschoots aan de leiding in het coureurskampioenschap, terwijl Mercedes de eerste plek bij de constructeurs in handen heeft.

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Strategie

Wolff benadrukt bij Motorsprot.com dat het team de resterende middelen slim moet inzetten tijdens de laatste twaalf ronden van het jaar. "We moeten echt strategisch zijn over wanneer we de upgrades brengen", stelt de teambaas. De leidsman legt uit dat het draait om de juiste timing. "Wanneer denken we dat ze de grootste impact op de prestaties zullen hebben, in plaats van ze er bij elke Grand Prix zomaar in te gooien zoals in het verleden", aldus Wolff. Hij wijst erop dat de concurrentie door het budgetplafond vanzelf weer inloopt nadat een team een grote stap zet. "Dus ja, we brengen upgrades mee en we houden nauwlettend in de gaten hoeveel we kunnen brengen. Wat betreft het budgetplafond bevinden we ons momenteel op een goede plek. We hebben geprobeerd om iets meer over te houden voor de tweede helft van het seizoen en gewacht. Laten we zien of dat genoeg is", verklaart de Mercedes-voorman.

Straffen

Naast de aerodynamische doorontwikkeling baart ook de betrouwbaarheid van de krachtbronnen de kampioenschapsleider zorgen. De negentienjarige Antonelli zit na elf races al aan zijn seizoenslimiet van vier verbrandingsmotoren, terwijl teamgenoot George Russell inmiddels zijn derde exemplaar gebruikt. Een vijfde motor resulteert automatisch in een gridstraf van tien plaatsen. Plaatsvervangend teambaas Bradley Lord erkent dat het team zich moet opmaken voor een dergelijk scenario. "Kijkend naar hoeveel we er in de eerste seizoenshelft hebben gebruikt, is het bijna onvermijdelijk dat we op een gegeven moment straffen moeten incasseren", geeft Lord toe. De motorafdeling buigt zich momenteel over de vraag wanneer die gridstraffen het minst pijnlijk zijn tijdens de resterende elf raceweekenden. "Dat is iets waar het strategieteam en de jongens in Brixworth aan zullen werken, om uit te zoeken wat de optimale route is voor de rest van het seizoen", besluit de Brit.

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