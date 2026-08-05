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Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026

Norris zakte flink door na zeperd in Canada: "We dronken tot vier uur in de ochtend"

Kimi Antonelli, Max Verstappen, Lando Norris, Belgian GP, 2026 — Foto: © IMAGO

Norris zakte flink door na zeperd in Canada: "We dronken tot vier uur in de ochtend"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Volgens IndyCar-coureur Conor Daly hebben Lando Norris en Daniel Ricciardo het na afloop van de Indy 500 flink laat gemaakt. De Amerikaan stelt dat het drietal tot diep in de nacht heeft gefeest, zo blijkt uit de Stacking Pennies-podcast.

Hoewel de race in Indianapolis plaatsvond, was Norris kort daarvoor nog in zijn eigen klasse in actie gekomen. De regerend wereldkampioen had namelijk net geracet tijdens de Grand Prix van Canada in de Formule 1. Voor Ricciardo was het bezoek aan de beroemde Amerikaanse oval een primeur; het was de allereerste keer dat de Australiër de Indy 500 in levenden lijve bijwoonde. "Lando Norris was overgevlogen vanuit de Formule 1-race in Montreal. Ze waren dat weekend in Montreal. Zijn race was waardeloos, zijn auto was ontploft of zoiets", stelt Daly.

Feesten tot in de vroege uurtjes

De aanwezigheid van Norris en ook Ricciardo bij het evenement stond niet op zichzelf. Het kledingmerk van de voormalig Formule 1-coureur was voor deze specifieke race namelijk een samenwerking aangegaan met Daly. Na afloop van het evenement zochten de mannen elkaar op om de dag gezamenlijk af te sluiten. Daly onthult over die bewuste avond dat de groep "tot vier uur 's ochtends heeft gedronken". "En dus zat ik te dineren met Daniel. Ik zei: 'Je jongen is net onderweg.' En hij zei: 'Geweldig.' En zo kwam Lando rond half twaalf aan bij Clayton's Country Bar. Ik haalde hem op bij de achterdeur, bracht hem door de keuken en we hebben tot een uur of vier 's ochtends gedronken. Het was een fantastische tijd."

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