Herbert ziet twijfel toeslaan in kamp Piastri: "Je kunt er niet aan ontsnappen"
Herbert ziet twijfel toeslaan in kamp Piastri: "Je kunt er niet aan ontsnappen"Maak ons je Google-favoriet
Johnny Herbert denkt dat Oscar Piastri momenteel met zware druk kampt bij McLaren. De Australiër ziet het momentum binnen het team steeds meer verschuiven naar zijn teamgenoot Lando Norris, wat onvermijdelijk leidt tot zelftwijfel. Dat stelt de voormalig FIA-steward in een uitgebreide analyse over de verhoudingen binnen de Britse renstal.
De onderlinge strijd bij McLaren is in het huidige Formule 1-seizoen van 2026 inderdaad in het voordeel van Norris gekanteld. Waar de kwalificatieduels tot en met begin augustus met een stand van zeven tegen vier in het voordeel van de Brit uitvallen, is het verschil in het wereldkampioenschap inmiddels ook opgelopen. Norris bezet momenteel de vijfde plaats met 128 punten, terwijl Piastri het moet doen met een zevende plek en 92 punten. Hoewel de manager van de coureur, Mark Webber, recente geruchten over een vertrek vorige maand nog afdeed als onzin, blijft de situatie rondom de enkelvoudig racewinnaar van 2025 een veelbesproken onderwerp.
Verschuivend momentum
Herbert benadrukt bij Casinostugan dat de huidige situatie een enorme mentale uitdaging vormt voor de coureur uit Woking. "Wat er met Oscar Piastri gebeurt, gebeurt in elk team", stelt Herbert. "Die druk is er altijd geweest bij Oscar. Ja, hij heeft het management om zich heen met Mark Webber. Ja, hij had veel momentum aan zijn zijde, maar dat momentum is aan het wegebben", aldus de analist. Volgens hem kruipt zoiets onvermijdelijk in het hoofd van een topsporter. "Je voelt dat als coureur, want je hebt het gevoel dat je de baan op moet gaan en Lando elke keer moet verslaan. En als je dat niet kunt, slaat de zelftwijfel toe. Alles wordt uitvergroot. Het zit niet voor in je gedachten, maar het sluimert ergens in het midden van je brein."
Nasleep van Hongarije
De recente Grand Prix van Hongarije 2026 heeft de verhoudingen verder op scherp gezet. Tijdens die race nam Piastri aanvankelijk de leiding, maar viel hij na een touché met Carlos Sainz ver terug, om uiteindelijk met een kapotte versnellingsbak uit te vallen. Norris greep daar zijn eerste seizoenszege van het jaar, nadat hij eerder in de race nog nul op het rekest kreeg toen hij via de boordradio vroeg om teamorders. Herbert ziet dat zulke weekenden direct doorwerken in de interne dynamiek. "Je kunt er niet aan ontsnappen. Je hoort geruchten, je hoort het gepraat, en na wat er in Hongarije is gebeurd, hoor je de positieve verhalen die de kant van Lando opgaan."
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