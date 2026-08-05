Ayao Komatsu heeft een compromisloze blik geworpen op de huidige financiële situatie bij het Haas F1 Team. De Japanse teambaas baalt ervan dat de Amerikaanse formatie niet genoeg geld heeft om überhaupt de budgetcap te bereiken.

Het team dat eigendom is van zakenman Gene Haas, opereert voornamelijk vanuit hun eigen hoofdkwartier in Banbury, middenin de motorsportvallei van Engeland. Het is de kleinste constructeur op de grid en vorig jaar hadden ze geen andere keuze dan de auto verder te ontwikkelen om constructeurspunten binnen te halen en daarmee de broodnodige financiering voor dit seizoen veilig te stellen, terwijl andere teams halverwege het seizoen al de focus konden verleggen naar de nieuwe reglementen voor 2026. Vooral Ollie Bearman scoorde een boel punten in de tweede helft van vorig jaar.

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Komatsu eerlijk over financiële problemen

De verhoging van het budgetplafond voor 2026 bood Haas, net als de andere tien constructeurs in het kampioenschap, de mogelijkheid meer te investeren in upgrades en ontwerpprojecten. Het doel van deze maatregel was om het speelveld gelijk te trekken, teams een langere levensduur te geven en financiële stabiliteit te bevorderen. Toch blijkt dat Haas zelfs moeite heeft om de vastgestelde grens van 215 miljoen dollar te halen. Ondanks dat het team in 2025 op de achtste plaats eindigde en nu de zevende positie bekleedt, blijft het financieringsprobleem een grote zorg.

Op de vraag of Haas inmiddels over voldoende fondsen beschikt om volgens het budget te werken, antwoordde Komatsu: "Ik zou willen dat dat zo was, maar dat is momenteel niet het geval. Het verkrijgen van de benodigde middelen om op het volledige budget te draaien staat hoog op mijn prioriteitenlijst. We lopen weliswaar achter op het gebied van ontwikkeling, maar dat komt niet door een gebrek aan bekwaamheid van ons personeel. Iedereen die bekend is met de Formule 1, en onze beperkte middelen kent, begrijpt wel wat we hiermee willen zeggen."

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner was er al kritisch over dat Gene Haas niet of in ieder geval niet genoeg wilde investeren in nieuwe infrastructuur om bijvoorbeeld de windtunnel te verbeteren.

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Haas vecht met de handen gebonden

Haas telt ongeveer vierhonderd medewerkers, een relatief bescheiden aantal vergeleken met teams als Mercedes waar meer dan duizend mensen werken. Komatsu prijst de toewijding van zijn team en benadrukt dat er binnen de Haas-organisatie een cultuur heerst waarin niemand de schuld krijgt, ondanks de aanhoudende moeilijkheden. Hij wijst erop dat de onverwachte prestaties aan het begin van dit seizoen, in een jaar met ingrijpende regelwijzigingen, niet te danken zijn aan de capaciteiten van zijn mensen, maar eerder aan het gebrek aan de juiste financiële middelen om hen optimaal te ondersteunen. Dit zou op termijn kunnen bemoeilijken om talenten aan te trekken of te behouden als de auto niet competitief genoeg is.

Met het oog op de ontwikkelingsrace die na de zomerstop weer volop opstart, erkent Komatsu dat het inhalen van de voorsprong van concurrenten door upgrades geen proces is dat overhaast kan worden. "Het kost tijd om de juiste verbeteringen door te voeren en we zijn daar druk mee bezig. Het is echter onrechtvaardig voor ons personeel om de hele strijd te voeren met de handen gebonden. Ik blijf er alles aan doen om hen de werkomgeving te bieden die ze verdienen, zodat we samen kunnen terugpakken en laten zien waartoe we echt in staat zijn."

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