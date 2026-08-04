Niek Oude Luttikhuis geeft toe dat de realisatie van de F1 Dutch Grand Prix in eerste instantie een onmogelijke opgave was. De trackmanager op het Circuit Zandvoort legt uit dat ruimtegebrek en strikte veiligheidseisen voor het gebruik van het Drag Reduction System (DRS) de organisatie voor grote problemen stelden.

Toen de plannen voor een Formule 1-race op de Noord-Hollandse omloop concreet werden, zag Oude Luttikhuis het aanvankelijk somber in. "Ja, de eerste gedachte die ik had toen ze zeiden van 'we gaan een Grand Prix organiseren', dacht ik: 'Nee. Dat gaat niet. Die droom is in de jaren negentig nog ooit ver weg geweest, maar dat gaat niet gebeuren'", begon hij tegenover Viaplay. Het probleem lag volgens hem niet zozeer bij een verouderde baan, maar bij het gebrek aan lange rechte stukken en de ruimte die moderne circuits wel hebben. Omdat het asfalt ingeklemd ligt tussen het dorp Zandvoort en een natuurgebied, was verlengen geen optie. Formula One Management eiste daarop als alternatief dat de DRS in de laatste bocht open moest kunnen.

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Gevaarlijke G-krachten

Dat plan bracht echter grote risico's met zich mee. De zijdelingse krachten in een Formule 1-auto mochten op dat moment maximaal 2,5G bedragen. "Als de achtervleugel open zou staan bij hogere krachten, bestond de kans dat de wagens uit de bocht zouden vliegen", aldus Oude Luttikhuis. "We hebben de bocht toen op papier langzamer gemaakt. Dat hield in dat we allemaal chicanes in de bocht gingen maken om er maar voor te zorgen dat die 2,5G bij het uitkomen van de bocht niet gehaald werd. We hebben allerlei simulaties gedraaid, maar die auto's accelereren zo snel en kregen daardoor zoveel zijdelingse krachten dat dat niet lukte."

Kombocht als oplossing

De verlossende ingeving voor de Arie Luyendykbocht ontstond uiteindelijk in de badkamer. "Ergens op een ochtend stond ik onder de douche met het puzzeltje in mijn hoofd van 'hoe gaan we dit oplossen?'. Toen bedacht ik van: 'Hé, als we nou eens een banked corner gaan maken?'." Door de hellingshoek worden de zijdelingse krachten deels naar onderen tegen het asfalt gedrukt. Oude Luttikhuis stuurde dit idee direct naar de technische afdeling van de FOM. "Daar reageerden ze eigenlijk van: 'Hé, dat is misschien dé oplossing en die gaan we eens even simuleren'", herinnert de architect van het concept zich.

Het bleek een schot in de roos. De Arie Luyendykbocht kreeg een hellingshoek van achttien graden en een SAFER-barrier, waardoor coureurs volgas door de kombocht kunnen rijden. Tijdens de aanstaande Dutch Grand Prix, die later deze maand plaatsvindt, zullen de coureurs door nieuwe reglementen gebruikmaken van actieve aerodynamica in plaats van de DRS. Het zal voorlopig de laatste F1-race zijn op het Circuit Zandvoort.

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