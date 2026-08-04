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Start of Miami GP

FIA lanceert geüpdatete kalender voor tweede helft van Formule 1-seizoen

Start of Miami GP — Foto: © IMAGO

FIA lanceert geüpdatete kalender voor tweede helft van Formule 1-seizoen

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) heeft de Formule 1-kalender van na de zomerstop een officiële update gegeven. Waar de eerder aangekondigde Grand Prix in Maleisië nu is toegevoegd, blijven er echter vraagtekens hangen boven de races in Qatar en Abu Dhabi.

We zitten middenin de zomerstop van de koningsklasse van de autosport en na een welverdiende vakantie beginnen de F1-teams en -coureurs vanaf de Dutch Grand Prix aan de tweede helft van het seizoen. Afgelopen april ging er een streep door de wedstrijden in Bahrein en Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De Formule 1 heeft voor in ieder geval Bahrein een vervanger kunnen vinden. Maleisië stelt namelijk het Sepang International Circuit open op 4 oktober en daar zal de Grand Prix van Bahrein plaatsvinden. Deze race werd afgelopen 26 juli al aangekondigd, maar is zojuist officieel door de FIA toegevoegd aan de kalender. Hiermee is de starttijd van 15:00 uur lokale tijd, 9:00 uur Nederlandse tijd, bekendgemaakt. De starttijden van de andere races lijken hetzelfde te zijn gebleven.

Qatar en Abu Dhabi blijven nog steeds op F1-kalender

Qatar en Abu Dhabi zijn op deze versie van de kalender blijven staan. Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft aangegeven dat, ondanks de huidige geopolitieke situatie in het Midden-Oosten, vooralsnog doorgang vinden. Naar verwachting wordt er pas in september een beslissing genomen rondom de evenementen op de circuits van Lusail en Yas Marina.

Andere kampioenschappen voeren nu al hun back-upplannen uit. Het FIA World Endurance Championship heeft de races in Qatar en Bahrein geschrapt en gaat nu naar Barcelona-Catalunya en Monza. Er gaat een complete streep door de Asian Le Mans Series en in plaats daarvan wordt er een Winter Le Mans Series verreden op Paul Ricard, Jerez en Portimão.

De Nederlandse organisatie Creventic zou ook een plan B hebben, mocht de 24 uur van Dubai in januari niet door kunnen gaan. Rondom de rally van Saoedi-Arabië, de seizoensfinale van het World Rally Championship midden-november, is de knoop nog niet doorgehakt.

Vincent Bruins
Geschreven door
Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL
Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns.
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