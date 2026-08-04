Johnny Herbert ziet dat Lando Norris de interne strijd bij McLaren definitief naar zich toe getrokken heeft ten koste van Oscar Piastri. De Brit stelt dat Norris momenteel het maximale uit de wagen haalt en met het huidige momentum de druk volledig kan verleggen naar kampioenschapsleider Kimi Antonelli.

Hoewel McLaren, de regerend constructeurskampioen, eerder dit seizoen nog worstelde met de snelheid van de MCL40, lijkt het team de weg omhoog weer te hebben gevonden. Tijdens de meest recente Grand Prix in Hongarije boekte Norris zijn eerste overwinning van de jaargang, terwijl Mercedes-coureur Antonelli als derde over de streep kwam. In de tussenstand van het wereldkampioenschap staat de jonge Italiaan momenteel bovenaan met 219 punten, terwijl de jager van McLaren de vijfde plek bezet met 128 punten.

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Norris deelt de lakens uit

Binnen de muren van de Britse renstal is de onderlinge verhouding inmiddels duidelijk, zo ziet ook Herbert. Waar de aandacht aanvankelijk nog uitging naar zijn Australische teamgenoot, heeft de regerend wereldkampioen het tij inmiddels gekeerd. "Wat voor mij een openbaring is, is dat aan het begin van vorig seizoen iedereen het over Oscar Piastri had. En toen draaide Lando de boel om en werd hij de te kloppen man", aldus Herbert bij Casinostugan. In de kwalificatieduels leidt de kopman momenteel met 7-4 en ook in de WK-stand heeft hij een ruime voorsprong op de als zevende geplaatste Piastri. "Oscar deed het goed, maar Lando was simpelweg sneller, punt uit", oordeelt de analist. Dat verschil zit volgens Herbert deels in de manier waarop de coureurs met het materiaal omgaan en de auto naar hun hand zetten. "McLaren heeft dit jaar een beetje geworsteld met de auto, maar zodra Lando die auto krijgt, is hij de man in dat team die er het maximale uit weet te halen", stelt de oud-coureur over de huidige vorm van de Brit.

Koerscorrectie en titelstrijd

Tijdens de race op de Hungaroring introduceerde de formatie uit Woking een groot upgradepakket, waaronder een nieuwe vloer en een specifieke achtervleugel. Herbert hoopt dat deze stijgende lijn wordt doorgetrokken in de rest van het seizoen. "Hopelijk kunnen ze dit momentum vasthouden met de upgrades die ze hebben. Ze begrijpen nu welke richting ze op moeten", zo klinkt het hoopvol vanuit de Brit. Hoewel het gat naar de kop van het klassement aanzienlijk blijft, sluit Herbert een succesvolle inhaalrace niet uit. "Het wordt heel erg lastig voor Lando om dit jaar de titel te winnen en de boel om te draaien. Maar je weet het nooit. Kimi had in veel opzichten niet het beste weekend", zo doelt hij op de recente prestaties van de koploper. Omdat Antonelli de te verdedigen partij is, ligt het psychologische voordeel volgens de oud-coureur momenteel bij de concurrentie. "Lando was zo dominant. Dus wie weet? Als hij zijn momentum verder uitbouwt, verschuift de druk ineens naar Kimi. En Kimi hoeft zich geen zorgen te maken om George, hij moet zich zorgen maken om Lando en McLaren. De druk is voor McLaren en Lando veel makkelijker om mee om te gaan, omdat zij de jagers zijn", besluit Herbert.

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