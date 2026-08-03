Oscar Piastri heeft op sociale media op humoristische wijze stilgestaan bij het vierjarig jubileum van een van de meest spraakmakende momenten uit zijn loopbaan. De McLaren-coureur blikte gisteren terug op de beruchte dag waarop hij publiekelijk ontkende voor het team van Alpine te gaan rijden.

De veelbesproken soap begon in de zomer van 2022, toen Sebastian Vettel eind juli zijn pensioen aankondigde. Dit veroorzaakte een kettingreactie op de rijdersmarkt: Fernando Alonso vertrok onverwacht naar Aston Martin, waarna Alpine op 2 augustus aankondigde dat reserverijder Piastri het vrijgekomen stoeltje zou overnemen. De meervoudig racewinnaar had echter op 4 juli van dat jaar al een contract getekend bij McLaren. Via een inmiddels legendarisch bericht op X haalde de toenmalige belofte destijds keihard uit naar Alpine. "Ik begrijp dat Alpine F1, zonder mijn toestemming, laat in de middag een persbericht naar buiten heeft gebracht waarin staat dat ik volgend jaar voor hen rijd", zo schreef hij destijds op X. "Dit is onjuist en ik heb geen contract getekend bij Alpine voor 2023", voegde hij nog toe. Uiteindelijk oordeelde de Contract Recognition Board in het voordeel van McLaren, waardoor de coureur daar in 2023 kon debuteren ten koste van Daniel Ricciardo.

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Piastri met komische jubileumpost

Precies vier jaar na die opmerkelijke contractrel kon de huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap het niet laten om het moment opnieuw aan te halen. Gisteren plaatste de teamgenoot van Lando Norris een kort maar krachtig bericht op X. "Bedankt voor alle jubileumberichtjes", aldus de droge reactie van de inmiddels 25-jarige coureur. De post kon rekenen op enorm veel bijval vanuit de fans en de paddock, die de zelfspot van de Australiër wel konden waarderen. Het bericht verzamelde al snel meer dan 118.000 likes en werd ruim dertienduizend keer gedeeld op het platform.

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