'Barcelona aast op terugkeer F1-wintertests 2027 door onrust in het Midden-Oosten'
'Barcelona aast op terugkeer F1-wintertests 2027 door onrust in het Midden-Oosten'Maak ons je Google-favoriet
De directie van het Circuit de Barcelona-Catalunya is achter de schermen druk bezig om de Formule 1-wintertest van 2027 naar Spanje te halen. Vanwege de aanhoudende onrust in het Midden-Oosten staat de huidige testlocatie in Bahrein onder zware druk, wat voor de Spanjaarden een uitgelezen kans biedt om het evenement over te nemen.
Afgevaardigden van het Catalaanse circuit werden onlangs al gesignaleerd tijdens de raceweekenden in België en Hongarije om te lobbyen bij de FIA en de koningsklasse van de autosport, zo meldt AS Japan. De geopolitieke spanningen hebben eerder dit jaar al grote gevolgen gehad voor de racekalender. Nadat de situatie in februari escaleerde door aanvallen op Iran en de daaropvolgende blokkade van de Straat van Hormuz, werden de races in Bahrein en Saudi-Arabië in maart geschrapt. Bij de aankondiging van de afgelasting lieten de internationale autosportbond en de FOM al weten dat "er is besloten dat er in april geen evenement zal plaatsvinden", wat de deur op een kier zette voor een vervangende datum. Eind juli werd officieel bevestigd dat het Sepang International Circuit in Maleisië begin oktober als vervanger fungeert voor de Grand Prix van Bahrein.
Noodplan voor seizoensslot
Ook voor de slotfase van het huidige seizoen houdt de Formule 1 serieus rekening met afgelastingen. Mocht het onmogelijk blijken om de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi later dit year te verrijden, dan ligt er inmiddels een concreet noodplan klaar. Het circuit van Imola, officieel het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, wordt nadrukkelijk naar voren geschoven als de belangrijkste kandidaat om de seizoensafsluiter over te nemen. Voor volgend jaar is de verwachting intern echter dat de oorlog niet nog veertien maanden zal duren, waardoor F1-baas Stefano Domenicali dit specifieke probleem momenteel niet als zijn hoogste prioriteit beschouwt.
Alternatieve kalender 2027
Toch dwingt de onvoorspelbare situatie de Italiaanse topman om voor 2027 een alternatieve kalender voor te bereiden, voor het geval de vier races in het Midden-Oosten wederom wegvallen. Een van de scenario's die momenteel op tafel ligt, is een seizoensstart in China, gevolgd door raceweekenden in Australië en Japan. In dat plan zouden Barcelona en Imola de vrijgekomen plekken opvullen, waarbij een van de twee Europese circuits in mei tussen de evenementen in Montreal en Monaco wordt gepland. Voor Barcelona zou een terugkeer van de wintertest een welkome opsteker zijn. De organisatie is de rechten voor de Spaanse Grand Prix vanaf dit jaar kwijtgeraakt aan een nieuw stratencircuit in Madrid en moet de plek op de kalender delen in een rotatiesysteem met Spa-Francorchamps. Hierdoor staat de baan in Montmeló volgend jaar in principe niet op de planning voor een Formule 1-race. General manager Josep Lluís Santamaría weigert zich echter bij die situatie neer te leggen. Het Catalaanse circuit heeft aangegeven volledig klaar te zijn om eind februari een vierdaagse test te faciliteren, mocht Bahrein de komende acht weken geen veiligheidsgaranties kunnen afgeven.
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