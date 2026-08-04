David Coulthard vindt dat de FIA volledig verantwoordelijk voor de gebrekkige staat van de technische reglementen van dit seizoen. De Schot stelt dat de autosportbond waarschuwingen van teams en coureurs in de wind heeft geslagen, waardoor er al na vier races ingegrepen moest worden.

Dat laat hij weten in de podcast Up to Speed. Dit jaar is er een compleet nieuwe generatie auto's geïntroduceerd, waarbij het vermogen van de krachtbronnen nagenoeg gelijkmatig is verdeeld tussen de verbrandingsmotor en het elektrische systeem. Deze zogeheten 50/50 verdeling zorgde direct vanaf de start van het kampioenschap voor grote problemen op de baan. Coureurs moesten op de rechte stukken extreem vroeg van hun gas af om de batterij op te laden en verloren soms wel 50 kilometer per uur aan topsnelheid. Na aanhoudende kritiek vanuit de paddock zag de FIA zich genoodzaakt om na de Grand Prix van Miami het reglement alweer te versoepelen.

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Waarschuwingen in de wind geslagen

Coulthard, tegenwoordig onder meer actief als ambassadeur voor Red Bull Racing en analist, benadrukt dat de problemen niet als een verrassing kwamen. "De nieuwe reglementen kwamen op ons af terwijl coureurs en ingenieurs al zeiden dat dit niet goed zou uitpakken, maar vanuit de rest bleef het vrijwel stil", aldus de oud-coureur. Het dieptepunt werd volgens hem bereikt tijdens de seizoensopener in Australië. "We kwamen aan in Melbourne en dachten: ah, ze vertragen gewoon als ze op bepaalde bochten afkomen."

Simulaties en realiteit

De analist neemt het de regelgever kwalijk dat er niet beter is geanticipeerd op de tekortkomingen van het hybride-systeem. "Ik heb het gevoel dat we dit zagen aankomen en dat er niemand echt luisterde", stelt hij. "En het feit dat ze moesten reageren op de realiteit, in een sport die de toekomst eindeloos simuleert, was een beetje teleurstellend en dat mag je de FIA echt aanrekenen". Coulthard verwacht wel dat de bond zich zal verdedigen. "Ik weet dat ze gevoelig zullen reageren en zullen zeggen dat zij maar een kleine groep mensen zijn en de Formule 1-teams honderden mensen in dienst hebben. Maar al het bewijs was er al dat een 50/50 verdeling tussen elektrisch en de batterij een uitdaging zou worden. Wat gaan we in de toekomst doen? We krijgen volgend jaar meer verbrandingsmotor en het jaar daarna wordt nog meer gesuggereerd. Om dan pas het overduidelijke te zien en vervolgens te reageren, is een beetje teleurstellend". Hij trekt tot slot een duidelijke conclusie over de veelbesproken regelwijziging. "Het was net als het rustoptreden bij het WK voetbal, het was een beetje een teleurstelling."

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