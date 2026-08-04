Lachende Antonelli neemt uitgebreid tijd voor fans tijdens avondje in nachtclub
Lachende Antonelli neemt uitgebreid tijd voor fans tijdens avondje in nachtclubMaak ons je Google-favoriet
Kimi Antonelli geniet momenteel van zijn welverdiende zomerstop, maar de leider in het wereldkampioenschap is de beroerdste niet om zijn fans een plezier te doen. De negentienjarige Mercedes-coureur werd tijdens een avondje uit in de exclusieve openluchtclub Phi Beach op Sardinië gespot, waar hij met een grote lach de telefoons van fans aannam om video's voor hen op te nemen.
De Italiaan kent tot dusver een uiterst succesvol seizoen in de koningsklasse van de autosport, waarin hij zich direct als titelkandidaat heeft geprofileerd. In de eerste elf races van de kalender wist hij maar liefst zes overwinningen op zijn naam te schrijven, waaronder de meest recente Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps. Met een totaal van 219 punten heeft de Mercedes-kopman momenteel een riante voorsprong van vijftig punten op zijn naaste belager en teamgenoot Lewis Hamilton, waardoor hij ontspannen de verplichte rustperiode is ingegaan.
Antonelli deelt uitbundig lach uit op Sardinië
Tijdens zijn vakantie bracht de koploper van het kampioenschap een bezoek aan Phi Beach, een bekende club in Baja Sardinia die direct in de natuurlijke rotsformaties aan de kust is gebouwd. Hoewel het duidelijk zijn vrije avond was, werd de coureur door talloze aanwezigen gevraagd om persoonlijke video's voor hen op te nemen. In plaats van de verzoeken af te wimpelen, pakte de kampioenschapsleider de telefoons van de omstanders aan en hielp hij de fans met een glimlach aan hun gewenste beelden.
Fans vol lof over vriendelijke Mercedes-coureur
Op sociale media doken al snel beelden op van de behulpzame jongeling, wat leidde tot lovende reacties over zijn toegankelijkheid. Een fan op het platform X nam het echter ook voor hem op en vond dat de stercoureur wat meer rust gegund mocht worden tijdens zijn vakantie. "Oké, kunnen we hem alsjeblieft van zijn avond laten genieten", zo klonk het online. "Waarom vraagt iedereen hem om op te nemen? En natuurlijk is hij zo vriendelijk en bereid om het toch te doen, en dan ook nog die lieve lach. Ik zou er alles voor doen om hem zo te zien blijven lachen", aldus de supporter.
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