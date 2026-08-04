Voormalig Aston Martin-strateeg Bernie Collins vindt de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 nog allerminst beslist. De huidige analist van Sky Sports stelt dat het dominante Mercedes de deur voor de concurrentie op een kier heeft gezet, doordat Andrea Kimi Antonelli en George Russell elkaar in de eerste seizoenshelft te veel hebben afgeleid.

Hoewel de Duitse renstal met acht overwinningen uit elf races fier aan kop gaat in het constructeurskampioenschap, is de spanning in het klassement nog volop aanwezig. Antonelli leidt de dans bij de coureurs met 219 punten, maar de top vijf, waaronder Ferrari-coureur Lewis Hamilton en McLaren-rijder Lando Norris, staat binnen honderd punten van elkaar. Omdat er na de zomerstop nog twaalf raceweekenden op het programma staan, zijn er volgens Collins nog genoeg kansen voor de achtervolgers om de aansluiting te vinden.

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Ontwikkelingswedloop

De voormalig Head of Race Strategy benadrukt bij Sky Sports dat de doorontwikkeling van het materiaal de doorslag gaat geven in de tweede seizoenshelft. "Ik denk dat dit jaar in het teken zal staan van upgrades", stelt Collins. "Het zal erom spannen wie de auto's het beste kan doorgronden, wie het maximale uit de wagens en de motoren kan halen", voegt de ingenieur daaraan toe. Zij zag onlangs dat de verhoudingen vooraan het veld behoorlijk dicht bij elkaar liggen. "We hebben gezien dat McLaren dit weekend in ieder geval een beetje de overhand had", aldus het bestuurslid van de Grand Prix Trust.

Afgeleid

Daarnaast wijst de strategie-expert op de interne dynamiek bij de regerend koploper. "Misschien is Mercedes in sommige van de eerdere races ook een beetje door elkaar afgeleid geweest", verklaart Collins. Met nog meer dan de helft van het seizoen te gaan, ziet zij meerdere kapers op de kust. "Ik denk dat er vrijwel drie auto's zijn, en misschien Max Verstappen ook in dat gevecht, waarvan ik denk dat we in de latere races wel zullen zien wie er week in, week uit vooraan meedoet", voorspelt ze. "En dat is echt heel interessant om naar te kijken", sluit de analist af.

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