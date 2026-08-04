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Lagrue joins Red Bull

Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'

Lagrue joins Red Bull — Foto: © IMAGO

Steiner verbaasd door transfer Lagrue: 'Red Bull moet wel héél goed bod hebben gedaan'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Guenther Steiner denkt dat Red Bull Racing een uitstekende strategische zet gedaan heeft door Gwen Lagrue aan te trekken van Mercedes. Steiner stelt dat de komst van de nieuwe talentontwikkelaar van groot belang is voor de toekomst van de renstal.

Dat laat de voormalig Haas-baas weten in een recente aflevering van de The Red Flags-Podcast. Eind juli werd officieel bevestigd dat Lagrue de overstap maakt van Mercedes naar Red Bull. Bij de Duitse formatie was hij meer dan tien jaar lang verantwoordelijk voor het juniorenprogramma en speelde hij een cruciale rol in de loopbaan van coureurs als George Russell en Kimi Antonelli. Vanaf 2027 zal hij in Milton Keynes de rol van directeur van het Red Bull Junior Programme op zich nemen, waarmee hij feitelijk de vertrokken Helmut Marko opvolgt. Tot die tijd bevindt hij zich in een overgangsperiode.

Een strategische meesterzet

In de podcast blikt Steiner uitgebreid terug op de recente ontwikkelingen in de paddock. De markante Drive to Surive-ster beschouwt het aantrekken van Lagrue als een absolute meesterzet van Laurent Mekies, de CEO en teambaas van Red Bull Racing. In zijn nieuwe functie zal de kersverse directeur rechtstreeks aan Mekies gaan rapporteren. "Ik was behoorlijk verrast dat hij Mercedes verlaat. Ze moeten hem een ​​heel goed aanbod hebben gedaan, want hij heeft een goede band met de mensen daar", zo stelt Steiner.

Grote ervaring

Steiner vervolgt: "Ik denk dat hij [geweldig is in] het herkennen van talent en dat hij weet wat er speelt in alle series. Gwen doet dit al langer dan wie dan ook. Daarom heeft hij dat voordeel en weet hij waar hij naar op zoek is. Absoluut, dat was een zeer goede zet van Laurent om Gwen daar voor de toekomst binnen te halen", zo besluit hij zijn lof over de ontwikkelingen bij Red Bull. Op deze manier probeert Mekies in ieder geval de posities van de in de afgelopen jaren vertrokken kopstukken opnieuw op te vullen.

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