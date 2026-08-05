McLaren richt nieuw team op om Mercedes-motoren uit te doktoren: 'Wij willen het controleren'
McLaren richt nieuw team op om Mercedes-motoren uit te doktoren: 'Wij willen het controleren'Maak ons je Google-favoriet
Het team van McLaren heeft een nieuwe afdeling opgericht om de problemen en uitdagingen met de Mercedes-motoren aan te pakken. Mark Temple onthult op de website van het team dat de nieuwe afdeling erop gericht is om het maximale uit de Duitse power unit te halen.
McLaren had, zeker aan het begin van het seizoen, grote moeite om hetzelfde uit de Mercedes-power unit te halen als het fabrieksteam, dat simpelweg over meer data beschikt. Toch wist het papaja-oranje team onder het vorige reglement mee te doen om de hoofdprijzen. McLaren realiseert zich dat er simpelweg meer uit het pakket te halen is en komt daarom met een extra team.
McLaren richt nieuw team op
"Er zijn nieuwe functies ontstaan", zo opent Temple. "We hebben nu een power unit performance-team, iets wat we hiervoor niet hadden. Zij richten zich op het begrijpen hoe we het maximale uit de krachtbron kunnen halen. Ze bestuderen data van circuits en werken samen met de race-engineering, maar gebruiken ook onze simulator en andere tools om onze prestaties te maximaliseren. Het zijn absoluut nieuwe vaardigheden en een nieuwe manier van werken, omdat dit dingen zijn waar we ons eerder niet echt mee bezig hoefden te houden", gaat hij verder.
Controle
Ook Mercedes stuurt een aantal medewerkers naar de klantenteams om de integratie van de power unit zo soepel mogelijk te laten verlopen: "Als onderdeel van de normale werkzaamheden voert HPP simulaties uit en stelt het een configuratie samen voor een bepaald evenement en een specifieke sessie. Daarbij presenteren ze verschillende opties om de energie over een ronde zo goed mogelijk te gebruiken. Wij willen dat vervolgens controleren met onze eigen tools en afstemmen op de specifieke eisen van de MCL40, maar ook op variabelen zoals de windrichting, het gripniveau, de hoeveelheid brandstof in de tank en ga zo maar door."
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