De 45-jarige Fernando Alonso zou inzetten op een contractverlenging tot en met 2028 bij het team van Aston Martin. De tweevoudig wereldkampioen heeft vertrouwen in een goede afloop, maar wil volgens BusinessBookGP wel een flinke salarisverhoging.

Alonso is sinds 2023 onderdeel van Aston Martin en werd de afgelopen weken gelinkt aan een mogelijke terugkeer naar Alpine. Dat heeft uiteraard alles te maken met de huidige vorm van het 'groene team', dat de afgelopen maanden steevast achteraan het veld te vinden was. Toch kwam er tijdens de Grand Prix van Hongarije een sprankje hoop, met het nieuwe updatepakket voor de AMR26. Voor het eerst had Alonso het gevoel dat de wagen echt aan de grond was vastgeplakt, waarmee hij hintte op de grote hoeveelheid downforce van het nieuwe pakket.

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Tweejarige contractverlenging

Alonso zou van plan zijn om zijn contract bij Aston Martin te verlengen, maar het huidige salaris van 30 miljoen euro per seizoen moet volgens de Spanjaard wel omhoog. Hij zou inzetten op een bedrag van 40 miljoen euro per jaar en wil tot en met 2028 bijtekenen.

Salariseisen

Mocht Alonso die salarisverhoging krijgen, dan zou hij in de top drie van bestbetaalde coureurs in de Formule 1 terechtkomen. Max Verstappen staat met een basissalaris van 70 miljoen euro bovenaan, gevolgd door Lewis Hamilton die ongeveer tien miljoen euro minder verdient. Alonso zou met het gewenste bedrag de derde plek innemen.

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