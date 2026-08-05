Het team van Red Bull Racing is qua uiterlijk nog altijd het team zoals we dat kennen, maar volgens The Race is de renstal uit Milton Keynes van binnen compleet veranderd. Zo waren de korte lijntjes om snel beslissingen te nemen juist een van de wapens van het team, maar door de nieuwe bedrijfsstructuur is het team volgens het medium verbleekt en opereert het nu zoals ieder ander team binnen de Formule 1.

Red Bull liet zich in de beginjaren juist gelden als een team dat out-of-the-box durfde te denken en met een andere manier van werken kwam. Het was juist oprichter Dietrich Mateschitz die hierop hamerde om de gevestigde orde uit te dagen. Met het overlijden van de topman in 2022 en het vertrek van diverse kopstukken is het team volgens het medium 'een van de meest saaie en gewone teams in de paddock geworden'.

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Tijdelijk dipje Red Bull of permanente terugval?

Edd Straw kijkt naar de situatie van Verstappen, die gebruik kán maken van zijn exitclausule, hoewel de opties momenteel niet breed zijn. Straw begrijpt de frustraties van de viervoudig wereldkampioen dan ook. Zo wist de Nederlander vorig jaar de titel op twee punten mis te lopen, maar is Red Bull dit jaar steevast het vierde team. "Dit zou slechts een tijdelijke dip kunnen zijn, een terugval voordat het team zich weer ontpopt tot een titelwinnende kracht, maar het zou ook een teken kunnen zijn van achteruitgang voor wat we Red Bull 2.0 zouden kunnen noemen, gezien de vele veranderingen die de afgelopen paar jaar hebben plaatsgevonden", schrijft Straw.

'Het snel schakelen kan bij Red Bull niet meer'

Een van de wapens was altijd het snelle schakelen, waarbij voormalig teambaas Christian Horner het team soms omschreef als 'een groot Formule 3000-team'. Door die snelle manier van schakelen kon Red Bull nieuwe standaarden ontwikkelen op het gebied van ontwerp, ontwikkeling, productie en prestaties op het circuit. Daarbij wordt ook benadrukt dat Laurent Mekies weliswaar Horner heeft vervangen, maar dat de Fransman niet hetzelfde mandaat heeft als zijn voorganger. De leiding van Red Bull wil namelijk steeds meer invloed op het Formule 1-team en grote beslissing moeten dan ook eerst langs de bestuurslaag, daar waar Horner kon genieten van de volledige vertrouwen.

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