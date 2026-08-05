Hoewel Max Verstappen eerder al aangaf dat het verdwijnen van de Dutch Grand Prix jammer is, maar dat hij het circuit nog altijd zal blijven bezoeken, is hij in gesprek met FORMULE 1 Magazine helder over de rol van de Nederlandse overheid. De viervoudig wereldkampioen trekt daarbij de vergelijking met onze oosterburen.

De Grand Prix van Nederland is sinds 2021 weer een vast onderdeel van de Formule 1-kalender. Het circuit was in de periode daarvoor flink verouderd, zo stelde voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. Toch is er met de opkomst van Verstappen werk gemaakt van de terugkeer van de Nederlandse race en in 2021 was daar de rentree. De Dutch Grand Prix zal echter eind augustus voorlopig voor de laatste keer plaatsvinden.

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Populariteit speelt een rol

De Dutch Grand Prix werd niet geholpen door de overheid, terwijl veel landen om ons heen wél iets bijdragen. Verstappen stipt dat verschil dan ook aan en benadrukt dat populariteit natuurlijk helpt om een Grand Prix terug te krijgen, maar dat overheidsbeleid ook een steun in de rug kan geven.

Zandvoort heeft te maken met geluidsdagen en dat komt door het beleid. Toch benadrukt Verstappen dat een 'groen' beleid helemaal niet haaks hoeft te staan op de komst van de Formule 1: "Kijk eens naar Duitsland. Alles moet heel groen, maar dat is tegelijkertijd ook het land van de grote fabrikanten. Dat is een spagaat. Gelukkig hebben ze daar nog wel mooie races, zoals de 24 uur van de Nürburgring, maar ook dat soort evenementen is al moeilijk te organiseren."

Politieke wil ontbreekt volgens Verstappen

Daarbij stelt de viervoudig wereldkampioen dat de politieke wil simpelweg ontbreekt om er iets van te maken in Nederland: "Autosport is geen voetbal. Je legt makkelijker een grasveldje aan dan een circuit. Geld speelt natuurlijk een enorme rol. We zien in Spanje bijvoorbeeld hoe het ook kan, hoeveel ondersteuning er daar is voor motorcoureurs en circuits. Natuurlijk hebben ze daar meer plek en mogelijkheden, maar er is ook gewoon meer aandacht en prioriteit. En dat zie je bij heel veel olympische sporten ook. Als een land echt wil, dan kun je de mogelijkheden creëren voor talenten om zich te ontwikkelen en tot wasdom te komen."

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