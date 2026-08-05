'Marko heeft acht miljoen euro gekregen bij vertrek en heeft spreekverbod tot eind 2026'
'Marko heeft acht miljoen euro gekregen bij vertrek en heeft spreekverbod tot eind 2026'Maak ons je Google-favoriet
De nieuwe leiding van Red Bull doet er volgens F1-Insider alles aan om de vuile was van het team niet naar buiten te laten komen. Voormalig adviseur Helmut Marko gaf eind 2025 aan dat hij met pensioen zou gaan, maar heeft bij het beëindigen van zijn contract ook een flinke som aan zogenoemd 'zwijggeld' meegekregen.
Marko was na het vertrek van diverse kopstukken nog een van de weinigen die de filosofie van oprichter Dietrich Mateschitz wist uit te dragen. Al kort na het overlijden van Mateschitz sprak Marko over een interne machtsstrijd, waarbij lange tijd werd gedacht aan Christian Horner, die lijnrecht tegenover de Oostenrijkse tak van het energiedrankjesbedrijf zou staan. Nu blijkt dat die machtsstrijd ook hoger in de top van het bedrijf heeft plaatsgevonden.
'Nieuwe leiding wil dat Marko vooral niets verteld'
Marko sprak zelf over een eigen keuze om eind 2025 te stoppen, maar het Duitse medium wijst op een gedwongen vertrek: "De nieuwe machthebbers binnen het Red Bull-concern stuurden de Oostenrijker eind 2025 met pensioen. Zijn vertrek liet Marko zich echter goed betalen."
Daarbij heeft Marko een flinke som geld meegekregen, zodat hij de interne problematiek vooral voor zich zou houden: "Naar verluidt zou het de nieuwe Red Bull-top onder leiding van Oliver Mintzlaff acht miljoen euro hebben gekost om ervoor te zorgen dat ook de laatste herinneringen aan de door Mateschitz uitgedragen filosofie van vrije meningsuiting verdwenen."
Spreekverbod
De voormalig adviseur geeft ondanks dat verbod nog geregeld interviews aan OE24 of Krone Zeitung, maar daarbij gaat het vooral niet inhoudelijk over Red Bull. In plaats daarvan wordt er vooral in algemeenheden gesproken. Dat is volgens het medium dan ook niet vreemd: "In de beëindigingsovereenkomst werd namelijk een geheimhoudingsclausule opgenomen. Oftewel: een spreekverbod voor Marko. Tot eind 2026 zou hij geen interviews mogen geven. Dat werd duidelijk toen de jurist, die vanwege zijn bijzondere verdiensten tot ereburger van zijn geboortestad werd benoemd, werd gevraagd om een reactie op zijn opvolger. Marko wilde én mocht daar geen uitspraken over doen."
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