Volgens Simone Resta, adjunct technisch directeur van Mercedes, heeft de Duitse renstal de veelbesproken 'Macarena'-achtervleugel vorig jaar wel degelijk onder de loep genomen, maar uiteindelijk bewust niet gekozen. De Italiaan stelt dat Mercedes om technische redenen voor een andere richting is gegaan, al sluit hij niet uit dat het concept in de toekomst alsnog wordt gebruikt, zo vertelt hij bij FormulaPassion.

Terwijl Mercedes momenteel het constructeurskampioenschap leidt met een voorsprong van 72 punten op Ferrari, zorgt de concurrent uit Maranello voor veel opschudding met een innovatieve achtervleugel. Bij het zogenoemde 'Macarena'-concept kunnen de twee bovenste flappen ongeveer 270 graden draaien in de zogeheten Straight-Line Mode. Ferrari wist met deze oplossing inmiddels al overwinningen te pakken op Silverstone en in Spanje. Mercedes is momenteel het enige topteam dat geen eigen variant van deze roterende vleugel op de auto heeft zitten.

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Bewuste keuze

Resta, die begin vorig jaar overkwam vanuit het Ferrari-ecosysteem en nu nauw samenwerkt met technisch directeur James Allison, benadrukt dat de keuze niet zomaar is gemaakt. "Ferrari heeft het meteen aan het begin van het seizoen geïntroduceerd", blikt hij terug op de ontwikkeling bij zijn voormalige werkgever. "Ook wij hebben het vorig jaar geëvalueerd, maar om verschillende technische redenen hebben we ervoor gekozen om het niet te introduceren, omdat we een andere aanpak beter vonden. Dat betekent echter niet dat we het concept voor de toekomst niet opnieuw kunnen bekijken. We staan altijd open om onze beslissingen te herzien."

Focus op de voorvleugel

In plaats van de roterende achtervleugel koos Mercedes voor een andere oplossing met de actieve voorvleugel. Daarbij is alleen het bovenste element beweegbaar en zit de neus vast aan het middelste element. Volgens Resta past deze keuze beter bij de aerodynamische richting die Mercedes heeft gekozen. "Dit komt voort uit het ontwikkelingsproces dat we vanaf het begin hebben gevolgd", legt hij uit. "We denken niet dat we een specifieke zwakte hebben bij het gebruik van de voorvleugel. Het team, en vooral de aerodynamische afdeling, heeft beide configuraties geëvalueerd en zal dat blijven doen. Op dit moment hebben we ons op één concept gericht, maar dat betekent niet dat we blind een keuze hebben gemaakt zonder naar andere mogelijkheden te kijken."

Strijd met Ferrari

Hoewel Mercedes-coureur Kimi Antonelli momenteel het rijderskampioenschap leidt, ziet Resta dat Ferrari met de recente 'Macarena Evo'-update dichterbij komt. Hij kijkt dan ook uit naar de ontwikkelingsstrijd in de tweede seizoenshelft, waarin Mercedes na de zomerstop zelf met een groot updatepakket komt. "Ze doen het goed. Ze brengen duidelijk veel ontwikkelingen naar het circuit, wat ook interessant is met het oog op het budgetplafond. Het is zeker een uitdaging voor het seizoen en het feit dat de verschillen kleiner worden, maakt het interessanter. We willen de strijd met hen aangaan op de baan", besluit Resta.

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