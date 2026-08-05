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Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Mercedes, Ferrari, Hungary, 2026

Antonelli genoot volop van 2021-seizoen: "Vooral Max ging tot het uiterste"

Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Mercedes, Ferrari, Hungary, 2026 — Foto: © IMAGO

Antonelli genoot volop van 2021-seizoen: "Vooral Max ging tot het uiterste"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Huidig WK-leider Kimi Antonelli blikt met gemengde gevoelens terug op de ontknoping van het wereldkampioenschap in 2021. De Mercedes-coureur stelt dat de seizoensfinale destijds pijnlijk was voor zijn huidige werkgever, maar benadrukt tegelijkertijd dat beide titelrivalen de eindzege verdienden.

De jonge coureur beleeft momenteel een uiterst succesvol jaar in de koningsklasse. Nadat hij vorig jaar het stoeltje overnam van Lewis Hamilton, domineert hij de eerste seizoenshelft met de W17-bolide. Met zes overwinningen uit de eerste elf races, waaronder recente zeges in Monaco en België, is hij de uitgesproken favoriet voor de wereldtitel. Bij het ingaan van de zomerstop verdedigt hij een voorsprong van vijftig punten op zijn voorganger Hamilton, die inmiddels voor Ferrari rijdt.

Pijnlijke ontknoping

Gevraagd naar de veelbesproken titelstrijd van 2021, kijkt de huidige koploper daar bij Formula Passion als autosportliefhebber positief op terug. "Als toeschouwer was het een ongelooflijk kampioenschap", aldus de Mercedes-coureur. Ondanks de waardering voor de sportieve strijd, erkent hij door de link met zijn huidige team wel een bittere nasmaak. "Het einde was zeker erg pijnlijk voor ons bij Mercedes, maar uiteindelijk, los van wat er in de laatste race gebeurde, geloof ik dat ze het allebei verdienden, omdat ze allebei een ongelooflijk seizoen reden."

Max tot het uiterste

Antonelli vervolgt: "Uiteindelijk bleven ze met z'n tweeën over, en het was geweldig om ze te zien strijden. Het waren coureurs die tot het uiterste gingen. Vooral Max, op bepaalde momenten. Ze reden alsof het hun laatste race was: alles of niets, leven of dood. Als coureur is dat motiverend om te zien." Terwijl de Italiaan terugblikt op het verleden, richt zijn team zich vol op de huidige titelstrijd. Mercedes voert in het eerste jaar van de nieuwe technische reglementen ook het constructeurskampioenschap aan.

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