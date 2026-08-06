close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull

Verstappen op tweede plek in F1-rangorde: "Hij haalt het maximale uit de RB22"

Max Verstappen, generic, 2026, Austrian GP, Red Bull — Foto: © IMAGO
1 reactie

Verstappen op tweede plek in F1-rangorde: "Hij haalt het maximale uit de RB22"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De officiële jury van de Formule 1 heeft halverwege het seizoen de balans opgemaakt, waarbij Kimi Antonelli fier aan kop gaat in de zogeheten Power Rankings. Hoewel Max Verstappen in het wereldkampioenschap momenteel een flinke achterstand heeft op de jonge Italiaan, deelt de Nederlander de tweede plaats in deze ranglijst met Lewis Hamilton.

Tijdens de huidige zomerstop blikt de koningsklasse van de autosport terug op de eerste elf verreden Grands Prix van dit jaar. Na ieder raceweekend beoordeelt een vijfkoppig panel de prestaties van de tweeëntwintig coureurs met een cijfer op een schaal van tien. Hierbij wordt nadrukkelijk de snelheid van het materieel achterwege gelaten, waarna het gemiddelde van de experts leidt tot een definitieve score voor de ranglijst.

Antonelli gooit hoge ogen na indrukwekkende seizoensstart

De koploper in het klassement heeft dit seizoen nauwelijks een fout gemaakt en scoort een indrukwekkend gemiddelde van een 8,9. De coureur van Mercedes, die met 219 punten tevens de leiding in de WK-stand in handen heeft, veroverde in de eerste seizoenshelft al zes polepositions en zes overwinningen. Hoewel de Italiaanse sensatie volgens de jury nog kan werken aan het respecteren van de track limits, is de rauwe snelheid en consistentie overduidelijk aanwezig.

Verstappen bezet momenteel met 109 punten slechts de zesde positie in het wereldkampioenschap, meer dan honderd punten achter de leider. Toch beloont de jury de viervoudig wereldkampioen met een gemiddelde van een 8,0, goed voor een gedeelde tweede plek. De kopman van Red Bull Racing haalt volgens de experts het maximale uit de RB22, een auto die aan het begin van het jaar prestaties tekortkwam terwijl het team de nieuwe in-house power unit van Ford moest integreren. Dankzij recente upgrades wist de Limburger in de laatste vier races toch drie keer het podium te bereiken.

De andere coureur op de gedeelde tweede plaats is Hamilton, die eveneens een 8,0 noteert. Voor de meest succesvolle coureur in de Formule 1 is het contrast met vorig jaar enorm. Na de kwalificatie in Hongarije in 2025 noemde de Brit zichzelf nog "nutteloos", te midden van een lastig eerste jaar bij Ferrari. Dit seizoen staat de teller echter al op vijf podiumplaatsen, waaronder een overwinning in Barcelona, waardoor hij met 169 punten de voornaamste uitdager van Antonelli is in de titelstrijd.

Verderop in de top tien van de Power Rankings delen Pierre Gasly, Liam Lawson en George Russell de vierde positie met een gemiddelde van een 7,6. Arvid Lindblad en Lando Norris volgen op een gedeelde zevende plek, voor Charles Leclerc op de negende positie. Isack Hadjar en Franco Colapinto sluiten de lijst af op een gedeelde tiende plaats.

Wie is volgens jou de beste coureur van de eerste seizoenshelft in 2026?

91 stemmen

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Formule 1 Ferrari Lewis Hamilton

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"

  • Vandaag 14:34
  • 8
'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

'Verstappen geeft Red Bull nog geen jawoord, McLaren wacht beslissing af'

  • Vandaag 06:59
  • 8
Herbert over komst Lagrue naar Red Bull: 'Mogelijk teken van Verstappen-vertrek'

Herbert over komst Lagrue naar Red Bull: 'Mogelijk teken van Verstappen-vertrek'

  • 5 augustus 2026 17:32
  • 12
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"

  • 2 uur geleden
F1-fotograaf weerspreekt beweringen over Hamilton en Verstappen: 'Dat is écht niet zo'

F1-fotograaf weerspreekt beweringen over Hamilton en Verstappen: 'Dat is écht niet zo'

  • Gisteren 16:52
  • 4
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'

  • Vandaag 19:21

Net binnen

21:45
Recap
'Red Bull haalt opvolger Lambiase', X-account privéjet Verstappen zorgt voor flinke rel | GPFans Recap
20:51
Lindblad blikt terug op bijzonder moment Lewis Hamilton: "Dat was heel cool"
20:04
Coulthard voorspelt grote ommezwaai Aston Martin: 'Maar nu zijn ze heel erg slecht'
19:21
Kalff roemt zelfbewuste Hadjar: 'Eindelijk iemand die accepteert dat Verstappen beter is'
18:33
Geautomatiseerd account Verstappen-jet zorgt voor X-rel met vraag over privésituatie
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar" max in nascar?

NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"

4 augustus 2026 16:57 10
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

4 augustus 2026 06:58
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special Special

Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special

3 augustus 2026 15:32
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

1 augustus 2026 08:01
Ontdek het op Google Play
x