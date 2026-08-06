De officiële jury van de Formule 1 heeft halverwege het seizoen de balans opgemaakt, waarbij Kimi Antonelli fier aan kop gaat in de zogeheten Power Rankings. Hoewel Max Verstappen in het wereldkampioenschap momenteel een flinke achterstand heeft op de jonge Italiaan, deelt de Nederlander de tweede plaats in deze ranglijst met Lewis Hamilton.

Tijdens de huidige zomerstop blikt de koningsklasse van de autosport terug op de eerste elf verreden Grands Prix van dit jaar. Na ieder raceweekend beoordeelt een vijfkoppig panel de prestaties van de tweeëntwintig coureurs met een cijfer op een schaal van tien. Hierbij wordt nadrukkelijk de snelheid van het materieel achterwege gelaten, waarna het gemiddelde van de experts leidt tot een definitieve score voor de ranglijst.

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Antonelli gooit hoge ogen na indrukwekkende seizoensstart

De koploper in het klassement heeft dit seizoen nauwelijks een fout gemaakt en scoort een indrukwekkend gemiddelde van een 8,9. De coureur van Mercedes, die met 219 punten tevens de leiding in de WK-stand in handen heeft, veroverde in de eerste seizoenshelft al zes polepositions en zes overwinningen. Hoewel de Italiaanse sensatie volgens de jury nog kan werken aan het respecteren van de track limits, is de rauwe snelheid en consistentie overduidelijk aanwezig.

Verstappen bezet momenteel met 109 punten slechts de zesde positie in het wereldkampioenschap, meer dan honderd punten achter de leider. Toch beloont de jury de viervoudig wereldkampioen met een gemiddelde van een 8,0, goed voor een gedeelde tweede plek. De kopman van Red Bull Racing haalt volgens de experts het maximale uit de RB22, een auto die aan het begin van het jaar prestaties tekortkwam terwijl het team de nieuwe in-house power unit van Ford moest integreren. Dankzij recente upgrades wist de Limburger in de laatste vier races toch drie keer het podium te bereiken.

De andere coureur op de gedeelde tweede plaats is Hamilton, die eveneens een 8,0 noteert. Voor de meest succesvolle coureur in de Formule 1 is het contrast met vorig jaar enorm. Na de kwalificatie in Hongarije in 2025 noemde de Brit zichzelf nog "nutteloos", te midden van een lastig eerste jaar bij Ferrari. Dit seizoen staat de teller echter al op vijf podiumplaatsen, waaronder een overwinning in Barcelona, waardoor hij met 169 punten de voornaamste uitdager van Antonelli is in de titelstrijd.

Dit zijn de officiële Power Rankings volgens de jury van de Formule 1 na de eerste seizoenshelft. Max Verstappen is naar de tweede plek gestegen naast Lewis Hamilton.#F1 pic.twitter.com/WSzDEgRpCa — GPFans NL (@GPFansNL) August 6, 2026

Verderop in de top tien van de Power Rankings delen Pierre Gasly, Liam Lawson en George Russell de vierde positie met een gemiddelde van een 7,6. Arvid Lindblad en Lando Norris volgen op een gedeelde zevende plek, voor Charles Leclerc op de negende positie. Isack Hadjar en Franco Colapinto sluiten de lijst af op een gedeelde tiende plaats.