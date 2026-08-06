Lance Stroll is optimistisch over de recente ontwikkelingen bij Aston Martin. Volgens de Canadees heeft het team eindelijk de weg omhoog gevonden dankzij de recente upgrades, waarbij er in feite met een 'B-spec'-auto wordt gereden. Er wordt met vertrouwen uitgekeken naar de komende raceweekenden op de kalender. Voor de Dutch Grand Prix op Zandvoort en de daaropvolgende Grands Prix in Monza en Bakoe staan er naast een nieuwe krachtbron namelijk ook nog diverse aerodynamische upgrades op de planning.

De formatie uit Silverstone kende een heel pittige start van het huidige Formule 1-seizoen. Er heerst een hevige strijd in het middenveld, maar Stroll en teamgenoot Fernando Alonso konden daar eerst niet bij in de buurt komen. De nieuwe AMR26, die voor het eerst werd uitgerust met een Honda-power unit, kampte in de eerste seizoenshelft met aanzienlijke betrouwbaarheidsproblemen en een merkbaar gebrek aan vermogen op de rechte stukken, maar ook het chassis was niet bepaald iets om over naar huis te schrijven. In Hongarije introduceerde het team echter een omvangrijk pakket van maar liefst zestien verschillende upgrades om het tij te keren. Aston Martin kon plotseling meevechten in Q2 na een tijdwinst van meer dan een seconde per ronde.

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Meest bemoedigende upgrade

Stroll is dan ook zeer te spreken over de koers die wordt gevaren in de fabriek in Silverstone. "Het is de meest bemoedigende upgrade die we in een heel, heel lange tijd hebben gehad, in de geschiedenis van dit team", vertelt hij tegenover onder andere PlanetF1. "We hebben een enorme stap gezet. We rijden niet vooraan in het middenveld, maar we zitten er wel dichtbij."

Toch benadrukt hij dat het team van zijn vader Lawrence Stroll nog absoluut niet achterover kan leunen in de jacht op de topteams. De concurrentie in het middenveld is moordend en de groene bolide komt op specifieke vlakken nog steeds tekort ten opzichte van de concurrentie. "We weten dat we veel vermogen moeten vinden en gewoon prestaties moeten blijven vinden. Meer downforce, meer vermogen. We moeten blijven pushen", verklaart de nog altijd puntloze coureur over de huidige technische staat van de AMR26.

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Nieuwe motor en aerodynamica

Na de zomerstop hoopt Aston Martin die broodnodige extra prestaties daadwerkelijk op het asfalt te vinden. Tijdens de Dutch Grand Prix in Zandvoort wordt een vernieuwde specificatie van de Honda-motor verwacht. Hier werd tijdens een filmdag op de Hungaroring al mee getest. Daarnaast staan er voor de races in Nederland, op Monza en in de straten van Bakoe ook nieuwe aerodynamische upgrades op het programma om de wegligging en aerodynamische efficiëntie verder te optimaliseren.

Stroll is zeer benieuwd hoe de nieuwe Japanse krachtbron zich zal verhouden tot de motoren van de concurrentie, maar tempert tegelijkertijd de verwachtingen voor de snelle circuits. "We gaan er in Zandvoort achter komen welke stap we met de motor maken, en daarna zal het een beetje afhankelijk van het circuit worden", legt hij uit over de naderende seizoenshervatting. "Zullen we, zelfs met de stap van de motor, net zo snel zijn als Mercedes? Ik hoop het, maar waarschijnlijk niet. Dus Bakoe en Monza, die powercircuits, zullen waarschijnlijk lastiger worden. We moeten proberen te profiteren van de circuits waar het minder om de motor draait, en meer om de grip en de bochten."