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Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025

Racing Bulls-chef Permane weet niks over Verstappen-opvolger: "Dat is aan Laurent"

Max Verstappen, Liam Lawson, Red Bull, Racing Bulls, Monaco, 2025 — Foto: © IMAGO

Racing Bulls-chef Permane weet niks over Verstappen-opvolger: "Dat is aan Laurent"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Voor Alan Permane is het nog maar de vraag of Liam Lawson de aangewezen persoon is om Max Verstappen te vervangen bij Red Bull Racing, mocht de Nederlander besluiten te vertrekken. De Brit benadrukt dat de uiteindelijke beslissing niet bij hem ligt.

Hoewel Verstappen officieel nog een contract heeft tot en met eind 2028, is zijn toekomst bij de renstal uit Milton Keynes momenteel allerminst zeker. Omdat de coureur tijdens de huidige zomerstop op de zesde plaats in het wereldkampioenschap staat, is er een prestatieclausule geactiveerd waardoor hij het team voortijdig zou kunnen verlaten. Hierdoor nemen de geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren toe. Binnen de Red Bull-familie wachten Lawson en zijn achttienjarige teamgenoot Arvid Lindblad ondertussen op hun kans.

Geen directe impact

Permane onderstreept bij onder anderen GPFans dat een eventueel vertrek van Verstappen weinig verandert aan zijn eigen dagelijkse werkzaamheden. "Nou, voor mijn team zal het geen impact hebben omdat hij niet voor mij rijdt, dus ik denk dat dat echt een vraag voor Laurent is", doelt de teambaas op Laurent Mekies, die vorig jaar de overstap maakte naar het hoofdteam. "Max rijdt niet voor mij, en het is aan Laurent om zijn coureurs voor volgend seizoen te bepalen", aldus Permane.

Niet speculeren

De Racing Bulls-voorman ziet het als zijn voornaamste taak om zijn huidige coureurs voor te bereiden op een mogelijke stap hogerop. Lawson kent tot dusver een sterk seizoen en bezet momenteel de negende plek in het kampioenschap met 43 punten. Gevraagd of zijn rijders azen op het stoeltje van Verstappen, is Permane duidelijk. "Nou, ik denk dat dat zeker het doel is van onze beide jongens, en het doel van mij en ons team is om coureurs voor dat team te ontwikkelen", legt hij uit. "Als hij echt gelooft dat Liam of Arvid klaar is om die uitdaging aan te gaan, dan zullen we er natuurlijk klaar voor zijn om dat te ondersteunen", vervolgt de Brit. "Als en wanneer Laurent een andere coureur nodig heeft, heeft hij er een of twee om uit te kiezen. Maar ik wil niet speculeren over wie het zou kunnen zijn, of als Max naar een ander team gaat, of hij zou ruilen met een coureur van een ander team. Ik denk dat er te veel vraagtekens zijn", besluit Permane.

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