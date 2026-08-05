Marko kreeg fors 'zwijggeld' als oprotpremie, Antonelli mogelijk met zware straf in thuisrace | GPFans Recap

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De Formule 1 ligt nog wel even stil, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat er niet een hoop te melden blijft over de koningsklasse. Zo waren er onder meer nieuwtjes over het 'nieuwe' Red Bull, Kimi Antonelli die mogelijk een gridstraf in zijn thuisrace krijgt wegens het overschrijden van het aantal toegestane onderdelen én was er voor dezelfde Italiaan slecht nieuws toen hij bij Max Verstappen aanklopte om samen een race te gaan rijden.

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'Red Bull 2.0 mist het snelle schakelen van het Horner-tijdperk'

Het team van Red Bull Racing is qua uiterlijk nog altijd het team zoals we dat kennen, maar volgens The Race is de renstal uit Milton Keynes van binnen compleet veranderd. Zo waren de korte lijntjes om snel beslissingen te nemen juist een van de wapens van het team, maar door de nieuwe bedrijfsstructuur is het team volgens het medium verbleekt en opereert het nu zoals ieder ander team binnen de Formule 1. Lees hier het hele artikel over het 'nieuwe' Red Bull.

'Marko heeft acht miljoen euro gekregen bij vertrek en heeft spreekverbod tot eind 2026'

De nieuwe leiding van Red Bull doet er volgens F1-Insider alles aan om de vuile was van het team niet naar buiten te laten komen. Voormalig adviseur Helmut Marko gaf eind 2025 aan dat hij met pensioen zou gaan, maar heeft bij het beëindigen van zijn contract ook een flinke som aan zogenoemd 'zwijggeld' meegekregen. Lees hier het hele artikel over het opmerkelijke Helmut Marko-nieuwtje.

McLaren richt nieuw team op om Mercedes-motoren uit te dokteren: 'Wij willen het controleren'

Het team van McLaren heeft een nieuwe afdeling opgericht om de problemen en uitdagingen met de Mercedes-motoren aan te pakken. Mark Temple onthult op de website van het team dat de nieuwe afdeling erop gericht is om het maximale uit de Duitse power unit te halen. Lees hier het hele artikel over het McLaren-nieuwtje.

Verstappen wijst eerste verzoek Antonelli af: 'Moet me van Max eerst op dit jaar focussen'

Hoewel Kimi Antonelli graag met Max Verstappen samen een endurance-avontuur wil aangaan, heeft de klassementsleider van de Formule 1 al een eerste weigering te horen gekregen van de viervoudig wereldkampioen. Lees hier het hele artikel over de weigering van Max Verstappen richting Kimi Antonelli.

Wolff hint op motorwissel Antonelli tijdens thuisrace op Monza

Mercedes overweegt sterk om Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Italië een strategische gridstraf te laten incasseren. De negentienjarige kampioenschapsleider nadert de limiet van het aantal toegestane motoronderdelen voor dit seizoen. Om meerdere redenen wordt er mogelijk gekozen voor de thuisrace. Lees hier het hele artikel over het mogelijk slechte nieuws voor Kimi Antonelli.

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