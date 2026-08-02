Verstappen Racing pakt eindelijk eerste zege, FIA-steward spreekt zich uit over Verstappen | GPFans Recap

Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Hoewel de zomerstop is begonnen, komen er hier en daar nog altijd nieuwtjes naar buiten. De meest gelezen verhalen van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

De Formule 1 ligt op dit moment natuurlijk stil, maar dat wil niet zeggen dat er geen nieuwtjes in de wereld van de motorsport te melden zijn. Zo was er deze zondag prachtig nieuws rondom Verstappen Racing, dat eindelijk de eerste overwinning in de GT World Challenge Europe te pakken wist te nemen. Vanzelfsprekend waren er online een hoop felicitaties voor de equipe van Verstappen. Aan de andere kant waren er uitspraken van FIA-steward Vitantonio Liuzzi over Max Verstappen en Guenther Steiner over George Russell.

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Gounon en Juncadella winnen eindelijk voor Verstappen Racing: "Moeten Max bedanken"

Het mocht even duren, maar Verstappen Racing heeft dan eindelijk gewonnen in de GT World Challenge Europe powered by AWS. Jules Gounon en Dani Juncadella sleepten op dominante wijze de overwinning binnen tijdens Race 1 van de Sprint Cup op het Circuit de Nevers Magny-Cours, die op zaterdagavond bij zonsondergang werd verreden. Lees hier het hele artikel over de mooie overwinning van Verstappen Racing.

Steiner ziet verrassende overstap voor Russell: 'Hij zal Audi serieus overwegen"

Volgens voormalig teambaas Guenther Steiner kijkt George Russell momenteel naar mogelijkheden buiten Mercedes. De Italiaan stelt dat de Britse coureur zijn opties voor de toekomst overweegt, waarbij het fabrieksteam van Audi een logische bestemming zou zijn. Dat laat Steiner weten in de Red Flags podcast. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Guenther Steiner.

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Helmut Marko speelde cruciale rol in het realiseren van de Dutch Grand Prix

De terugkeer van de Formule 1 naar Circuit Zandvoort leek lange tijd een onrealistische droom, maar door een strategische lobby en de enorme populariteit van de sport in Nederland werd het uiteindelijk toch werkelijkheid. In een terugblik van Viaplay blikken Max Verstappen en zijn vader Jos terug op de unieke sfeer rondom het evenement, terwijl de initiatiefnemers onthullen hoe de leiding van de sport destijds werd overtuigd. Lees hier het hele artikel over de rol van Helmut Marko omtrent de Dutch Grand Prix.

FIA-steward Liuzzi looft 'oorlogsmachine' Verstappen: "Hij maakt het ons moeilijk"

Volgens voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi maakt Max Verstappen het werk voor de wedstrijdleiding bijzonder ingewikkeld. De Italiaan omschrijft de Red Bull Racing-coureur als een absolute oorlogsmachine die de grenzen van de reglementen tot in de kleinste details opzoekt. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van de FIA-steward.

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Familie Verstappen enorm trots na prachtige GT3-zege: "Geweldig gedaan allemaal"

Max Verstappen mag dan momenteel van een vakantie in Italië genieten, de Formule 1-coureur zag zijn eigen GT3-team zaterdagavond een dominante overwinning boeken in Frankrijk. Op het circuit van Magny-Cours schreef Mercedes-AMG Team Verstappen Racing de eerste race van de GT World Challenge Europe Sprint Cup op zijn naam, wat op sociale media direct tot trotse reacties van de wereldkampioen en zijn ouders leidde. Lees hier het hele artikel over de felicitaties voor Verstappen Racing.

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