Wolff hint op motorwissel Antonelli tijdens thuisrace op Monza
Wolff hint op motorwissel Antonelli tijdens thuisrace op MonzaMaak ons je Google-favoriet
Mercedes overweegt sterk om Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Italië een strategische gridstraf te laten incasseren. De negentienjarige kampioenschapsleider nadert de limiet van het aantal toegestane motoronderdelen voor dit seizoen. Om meerdere redenen wordt er mogelijk gekozen voor de thuisrace.
Mercedes is dit seizoen met de W17 de dominante kracht in de Formule 1, maar kampt tegelijkertijd met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Zowel Antonelli als zijn teamgenoot George Russell balanceren op het randje van een gridstraf. Tijdens de Grand Prix van België kreeg de bolide van Antonelli al een vierde verbrandingsmotor aangemeten, nadat er in Silverstone een potentieel probleem werd ontdekt. Bij het monteren van een vijfde exemplaar volgt automatisch een straf van tien startplaatsen. Ook Russell kreeg in Hongarije al zijn vierde krachtbron na een verlies van waterdruk.
Op papier goede race
Wolff erkent bij PlanetF1 dat het team zorgvuldig moet plannen waar de onvermijdelijke straffen worden geïncasseerd. "Wat betreft motorstraffen hoop ik nog steeds ten zeerste dat we ze niet hoeven te nemen", aldus de teambaas in gesprek met de aanwezige media. "We moeten beslissen wanneer dat is, wanneer we er een moeten nemen en op welke circuits", vervolgt de Oostenrijker. Daarbij kijkt de leidinggevende nadrukkelijk naar het thuiscircuit van zijn stercoureur. "Er is een race die heel speciaal kan zijn voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te pakken. Dus we moeten bespreken of we een motorstraf willen nemen in Monza", stelt hij.
Druk wegnemen bij thuisrace
De keuze voor het Autodromo Nazionale Monza is op papier een logische. Het Italiaanse circuit staat bekend om de lange rechte stukken, wat het een uitstekende locatie maakt om met een krachtige, verse verbrandingsmotor inhaalacties uit te voeren. Daarnaast speelt het mentale aspect een grote rol voor de coureur die momenteel met een ruime voorsprong van vijftig punten het wereldkampioenschap aanvoert. Een start vanuit de achterhoede tempert direct de torenhoge verwachtingen van de Italiaanse fans, die hopen op een zege van hun landgenoot. Wolff bevestigt dat deze psychologische factor zwaar meeweegt in de strategische overwegingen van de formatie. "We nemen de druk bij hem weg in Monza om achteraan te starten", verklaart de CEO van Mercedes over het mogelijke plan. Toch houdt hij nog een kleine slag om de arm, verwijzend naar de aanhoudende onzekerheid rondom de techniek. "Onze betrouwbaarheid is gewoon niet goed geweest. Of we een straf nemen of niet, we zullen zien", besluit Wolff.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Verstappen wijst eerste verzoek Antonelli af: 'Moet me van Max eerst op dit jaar focussen'
- Vandaag 14:22
McLaren richt nieuw team op om Mercedes-motoren uit te dokteren: 'Wij willen het controleren'
- Vandaag 13:47
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
NASCAR-teameigenaar bevestigt gesprekken met Verstappen: "Het staat zeker op zijn radar"
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Omstreden FIFA-plan vertoont opvallende gelijkenissen met Formule 1 | GPFans Special
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Marko kreeg fors 'zwijggeld' als oprotpremie, Antonelli mogelijk met zware straf in thuisrace | GPFans Recap
- 1 minuut geleden
Wolff hint op motorwissel Antonelli tijdens thuisrace op Monza
- 1 uur geleden
Audi geeft plankgas in aanval naar voren met vier grote upgrades op de planning
- 2 uur geleden
Wolff legt upgradeschema Mercedes uit: "We moeten strategisch zijn"
- 3 uur geleden
Herbert over komst Lagrue naar Red Bull: 'Mogelijk teken van Verstappen-vertrek'
- Vandaag 17:32
- 4
Antonelli genoot volop van 2021-seizoen: "Vooral Max ging tot het uiterste"
- Vandaag 16:30
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 3 augustus
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Verstappen neemt vijftienjarig McLaren-talent onder zijn hoede: "De pure snelheid is er al"
- 17 juli
Telemetrie wijst uit: Red Bull flink benadeeld door FIA ten opzichte van Mercedes
- 20 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli