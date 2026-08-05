Mercedes overweegt sterk om Kimi Antonelli tijdens de Grand Prix van Italië een strategische gridstraf te laten incasseren. De negentienjarige kampioenschapsleider nadert de limiet van het aantal toegestane motoronderdelen voor dit seizoen. Om meerdere redenen wordt er mogelijk gekozen voor de thuisrace.

Mercedes is dit seizoen met de W17 de dominante kracht in de Formule 1, maar kampt tegelijkertijd met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Zowel Antonelli als zijn teamgenoot George Russell balanceren op het randje van een gridstraf. Tijdens de Grand Prix van België kreeg de bolide van Antonelli al een vierde verbrandingsmotor aangemeten, nadat er in Silverstone een potentieel probleem werd ontdekt. Bij het monteren van een vijfde exemplaar volgt automatisch een straf van tien startplaatsen. Ook Russell kreeg in Hongarije al zijn vierde krachtbron na een verlies van waterdruk.

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Op papier goede race

Wolff erkent bij PlanetF1 dat het team zorgvuldig moet plannen waar de onvermijdelijke straffen worden geïncasseerd. "Wat betreft motorstraffen hoop ik nog steeds ten zeerste dat we ze niet hoeven te nemen", aldus de teambaas in gesprek met de aanwezige media. "We moeten beslissen wanneer dat is, wanneer we er een moeten nemen en op welke circuits", vervolgt de Oostenrijker. Daarbij kijkt de leidinggevende nadrukkelijk naar het thuiscircuit van zijn stercoureur. "Er is een race die heel speciaal kan zijn voor Kimi, maar op papier lijkt het een goede plek om een motorstraf te pakken. Dus we moeten bespreken of we een motorstraf willen nemen in Monza", stelt hij.

Druk wegnemen bij thuisrace

De keuze voor het Autodromo Nazionale Monza is op papier een logische. Het Italiaanse circuit staat bekend om de lange rechte stukken, wat het een uitstekende locatie maakt om met een krachtige, verse verbrandingsmotor inhaalacties uit te voeren. Daarnaast speelt het mentale aspect een grote rol voor de coureur die momenteel met een ruime voorsprong van vijftig punten het wereldkampioenschap aanvoert. Een start vanuit de achterhoede tempert direct de torenhoge verwachtingen van de Italiaanse fans, die hopen op een zege van hun landgenoot. Wolff bevestigt dat deze psychologische factor zwaar meeweegt in de strategische overwegingen van de formatie. "We nemen de druk bij hem weg in Monza om achteraan te starten", verklaart de CEO van Mercedes over het mogelijke plan. Toch houdt hij nog een kleine slag om de arm, verwijzend naar de aanhoudende onzekerheid rondom de techniek. "Onze betrouwbaarheid is gewoon niet goed geweest. Of we een straf nemen of niet, we zullen zien", besluit Wolff.

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