Voor Lewis Hamilton is het hoog tijd dat de Formule 1 terugkeert naar Afrika. De 41-jarige coureur stelt dat de sport op alle andere continenten actief is en dat een race op Afrikaanse bodem zijn ultieme droom is.

Dat laat de Brit weten in een gesprek met Esses Magazine. Hoewel de huidige kalender 22 races telt, verspreid over Europa, Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Oceanië, ontbreekt Afrika nog altijd als bestemming. Achter de schermen is de Formule 1-organisatie echter in een vergevorderd stadium om de sport voor het eerst sinds 1993 terug te brengen naar het continent, waarbij Rwanda en Zuid-Afrika als belangrijkste kandidaten gelden.

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Afrikaanse afkomst

Voor de huidige coureur van Scuderia Ferrari is de toevoeging van een Afrikaanse Grand Prix een zeer persoonlijk doel. "Iedereen weet het, ik praat er al eeuwen over. We zijn op alle andere continenten, behalve Afrika, en dat is waar mijn afkomst ligt", vertelt Hamilton. De nummer twee uit de huidige WK-stand heeft het continent al veelvuldig verkend. "Dat is de plek waar ik van droom. Ik ben tot nu toe in tien verschillende landen in Afrika geweest en ik probeer er vaker heen te gaan, maar het is de mooiste plek ter wereld", vult hij aan.

Kansen voor de jeugd

Naast de emotionele en sportieve waarde wijst de zevenvoudig wereldkampioen ook op de maatschappelijke impact die de komst van de koningsklasse kan hebben. "Ik denk dat er zoveel kansen liggen. Of het nu gaat om zakendoen, maar ook om meer jonge mensen te bereiken", aldus de Britse routinier. Om de daad bij het woord te voegen, oefent de racewinnaar van de recente Grand Prix van Spanje al geruime tijd invloed uit op de beleidsbepalers van de sport. Eerder dit jaar gaf de ex-coureur van Mercedes al aan dat hij niet met pensioen wil gaan voordat hij in Afrika heeft geracet. "Er is veel werk aan de winkel om die Grand Prix te realiseren, maar ik werk er al zeker zes of zeven jaar aan met de Formule 1. Ik hoop dat we onszelf in de nabije toekomst in Afrika zullen vinden", besluit Hamilton.

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