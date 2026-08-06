Herbert ziet genoeg problemen nog voor Antonelli: "Grootste zorg is McLaren"
Herbert ziet genoeg problemen nog voor Antonelli: "Grootste zorg is McLaren"Maak ons je Google-favoriet
Johnny Herbert verwacht dat de verhoudingen op de grid na de zomerstop flink opgeschud kunnen worden. Volgens de Brit staat Aston Martin mogelijk voor een flinke opmars, terwijl koploper Mercedes zich in de tweede seizoenshelft vooral zorgen moet maken om de toenemende druk van McLaren.
Bij het ingaan van de zomerpauze wordt het wereldkampioenschap gedomineerd door Mercedes en hun jonge talent Kimi Antonelli. De Italiaan leidt het rijdersklassement met een voorsprong van vijftig punten en schreef in de eerste seizoenshelft al zes overwinningen op zijn naam. Aan de andere kant van het spectrum bevindt Aston Martin zich momenteel op een teleurstellende tiende plaats bij de constructeurs, met slechts één schamel WK-punt achter de naam.
Grote stap voor Aston Martin
Herbert verwacht bij Casinostugan echter dat de renstal het tij gaat keren. "De grootste sprong die je na de zomerstop waarschijnlijk op de grid gaat zien, is mogelijk Aston Martin", stelt de analist. De formatie introduceert tijdens de aankomende Grand Prix van Nederland een nieuwe specificatie van de Honda-krachtbron, die naar verwachting dertig pk extra levert. "Dat komt gewoon omdat ze momenteel zo ver achterliggen en zo slecht presteren, dat als ze het juiste motorpakket samenstellen, ze een grote sprong kunnen maken. Gaan ze vechten voor het podium? Dat betwijfel ik ten zeerste. Maar de top tien en punten, absoluut", aldus Herbert.
Grote stap voor Aston Martin
Naast de verwachte opmars in het achterhoedegevecht, ziet de voormalig steward ook een naderende verschuiving aan de kop van het veld. Regerend wereldkampioen Lando Norris won onlangs de race in Hongarije en bracht McLaren daarmee steviger op de derde plek in het constructeurskampioenschap, achter Mercedes en Ferrari. "Als je op dit moment Mercedes en Kimi bent, dan zal je grootste zorg bij McLaren liggen. Richting de pauze lijken zij de grootste stappen te hebben gezet en ze lijken zich momenteel in een heel, heel goede positie te bevinden", voegt hij daaraan toe. "Het zou prachtig zijn om hen en Lando weer in de mix te zien", vertelt Herbert. Volgens de Brit zal de tweede seizoenshelft uitwijzen of de huidige koplopers bestand zijn tegen de aanval van de concurrentie. "En dan zullen we moeten zien hoe Kimi en Mercedes met die druk omgaan. Er zou dus mogelijk nog een wending in het seizoen kunnen komen", besluit de analist.
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