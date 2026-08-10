Domenicali voert gesprekken met Verstappen over toekomst: 'Hij houdt van de sport'
Domenicali voert gesprekken met Verstappen over toekomst: 'Hij houdt van de sport'Maak ons je Google-favoriet
Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft bevestigd dat hij in gesprek is met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen over diens toekomst in de koningsklasse. De Nederlander wordt in aanhoudende speculaties gelinkt aan een vertrek bij Red Bull Racing voor het komende seizoen, waarbij zelfs een vervroegd afscheid van de Formule 1 tot de reële mogelijkheden behoort.
De geruchtenstroom valt samen met een daling in de concurrentiekracht van de renstal uit Milton Keynes, precies op het moment dat er volledig nieuwe reglementen voor het chassis en de krachtbronnen zijn geïntroduceerd. Verstappen heeft zich herhaaldelijk kritisch uitgelaten over deze nieuwe regels, waarbij vooral de aanzienlijke toename van het elektrische element in het hybridesysteem voor tegennatuurlijke rijtechnieken zou zorgen.
Aanpassingen aan de reglementen
Om aan de bezwaren van de coureurs tegemoet te komen, zijn er bredere verfijningen doorgevoerd voor de verdeling van de elektrische energie binnen de nieuwe power units. Waar de verhouding momenteel op bijna 50:50 ligt, zal er volgend jaar gereden worden met een verdeling van 58:42 in het voordeel van de verbrandingsmotor. Pas in 2028 bereikt de sport de door Verstappen gewenste minimale verhouding van 60:40. "Voor de coureurs die de verandering van volgend jaar al in de simulator hebben gereden, geldt dat zij zeggen dat het de goede kant op gaat", aldus de CEO van de Formula One Group bij PlanetF1. Domenicali benadrukt dat hij dit specifieke onderwerp ook persoonlijk met Verstappen heeft besproken. "En ook met Max hebben we dat besproken. We mogen niet vergeten dat er een bestuurlijke structuur is. Om reglementen te veranderen, moeten de teams en fabrikanten het eens zijn met de positie van de FIA en ons", legt hij uit. Formula One Management (FOM) had zelf graag sneller geschakeld wat betreft de technische koers. "We wilden daar nog agressiever in zijn, maar het waren de teams die dit hebben geaccepteerd". Toch denkt Domenicali dat de uiteindelijke aanpassingen goed zullen vallen bij de Limburger: "Ik denk dat Max heel blij zou zijn."
Toekomst in de sport
Naast de technische regels is ook de verdere loopbaan van Verstappen een belangrijk gespreksonderwerp tussen de topman en de coureur. Ondanks de speculaties over een mogelijk vertrek bij Red Bull, is Domenicali ervan overtuigd dat de sport zijn grootste uithangbord niet zal verliezen. "Ik denk dat Max in een situatie zit waarin hij van de Formule 1 houdt, hij houdt van de toekomst. We bespreken samen zijn toekomst en de reglementen voor de toekomst. Ik heb een ongelooflijke relatie met hem", vertelt Domenicali. Hoewel de beslissing uiteindelijk bij de coureur zelf ligt, spreekt de Formule 1-baas de duidelijke verwachting uit dat Verstappen behouden blijft voor de grid. "De Formule 1 is groot genoeg voor hem om deel van ons uit te maken, maar natuurlijk zal hij zelf over zijn toekomst beslissen op de manier die hij verkiest, en de sport zal vooruitkijken". Hij sluit dan ook af met een heldere wens voor de nabije toekomst: "Mijn mening is dat Max bij ons zal blijven. En dat hoop ik echt."
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