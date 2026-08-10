Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletjeMaak ons je Google-favoriet
Het X-account dat de privéjet van Max Verstappen nauwlettend volgde, is geschorst na het breken van de regels van het socialmediaplatform. Normaliter volgde het account de bewegingen van het vliegtuig van de Nederlander, maar afgelopen week werden er ook vragen gesteld over de privacy van de Red Bull-coureur.
Verstappen zelf werd onlangs nog door Viaplay gevraagd of hij er moeite mee had dat iedereen op X kon zien waar het vliegtuig naartoe ging en daarop haalde de Nederlander zijn schouders op. De informatie is namelijk openbaar te achterhalen via diverse flighttrackersites.
Account kwam in opspraak
Het account kwam afgelopen week in opspraak. Daar waar het normaliter alleen de informatie deelde over de Dassault Falcon 8X van Verstappen, kwam daar ook ineens een persoonlijke vraag: "Wat denken jullie? Krijgen Max en Kelly nog een baby?" Op dat bericht kwam dan ook veel kritiek en veel reacties vonden dat het een ongepaste bemoeienis was met de privésfeer van de viervoudig kampioen.
X grijpt in
Enkele dagen na dat voorval lijkt X te hebben ingegrepen. Zo is het account momenteel geschorst vanwege het schenden van de regels op X. Het is niet duidelijk welke regels er zijn geschonden, maar eerder al grepen platforms als Instagram en Threads in bij soortgelijke accounts.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Montoya vermoedt dat Verstappen helemaal niet weg wil: "Het draait altijd om geld!"
- 7 augustus 2026 14:34
- 11
'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'
- 2 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie
Net binnen
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
- 2 minuten geleden
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
- 38 minuten geleden
- 1
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix
- 1 uur geleden
George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk
- 2 uur geleden
'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'
- 2 uur geleden
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje
- 3 uur geleden
- 7
Veel gelezen
Strafpunten F1: FIA past punten aan bij Leclerc en Gasly tijdens zomerstop
- 6 augustus
Stewards erkennen foutieve beslissing, Verstappen benadeeld in België?
- 24 juli
FIA deelt straf uit na Grand Prix van Hongarije en past uitslag aan
- 26 juli
Oorlog dreigt op Nürburgring: nieuw kampioenschap zorgt direct voor ruzie
- 28 juli
Wolff gooit deur voor Verstappen helemaal open: "Niet bang Max en Kimi samen te voegen"
- 25 juli
Patrese: 'Ik heb begrepen dat Verstappen ongelofelijke contracteisen aan Red Bull heeft gesteld'
- 23 juli