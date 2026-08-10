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Private Jet of Max Verstappen

Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje

Private Jet of Max Verstappen — Foto: © IMAGO x GPFANS
1 reactie

Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Het X-account dat de privéjet van Max Verstappen nauwlettend volgde, is geschorst na het breken van de regels van het socialmediaplatform. Normaliter volgde het account de bewegingen van het vliegtuig van de Nederlander, maar afgelopen week werden er ook vragen gesteld over de privacy van de Red Bull-coureur.

Verstappen zelf werd onlangs nog door Viaplay gevraagd of hij er moeite mee had dat iedereen op X kon zien waar het vliegtuig naartoe ging en daarop haalde de Nederlander zijn schouders op. De informatie is namelijk openbaar te achterhalen via diverse flighttrackersites.

Account kwam in opspraak

Het account kwam afgelopen week in opspraak. Daar waar het normaliter alleen de informatie deelde over de Dassault Falcon 8X van Verstappen, kwam daar ook ineens een persoonlijke vraag: "Wat denken jullie? Krijgen Max en Kelly nog een baby?" Op dat bericht kwam dan ook veel kritiek en veel reacties vonden dat het een ongepaste bemoeienis was met de privésfeer van de viervoudig kampioen.

X grijpt in

Enkele dagen na dat voorval lijkt X te hebben ingegrepen. Zo is het account momenteel geschorst vanwege het schenden van de regels op X. Het is niet duidelijk welke regels er zijn geschonden, maar eerder al grepen platforms als Instagram en Threads in bij soortgelijke accounts.

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