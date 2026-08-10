close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
George Russell at the Belgian Grand Prix

George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk

George Russell at the Belgian Grand Prix — Foto: © IMAGO

George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk

Redactie
Google Maak ons je Google-favoriet

Mercedes-coureur George Russell heeft tijdens de zomerstop van de Formule 1 zijn verloving met zijn langdurige partner Carmen Montero Mundt aangekondigd. De 28-jarige Brit deelde het heugelijke nieuws via een gezamenlijk bericht op Instagram, met daarbij foto's van het aanzoek. Op de beelden is te zien hoe de coureur op één knie ging tijdens een intiem diner op het strand, dat werd verlicht door kaarsen.

Het stel is sinds begin 2020 samen, nadat ze via een gezamenlijke vriend aan elkaar werden voorgesteld. Sindsdien is de Spaanse een vaste verschijning in de paddock en reist ze regelmatig mee naar de raceweekenden. Op de gedeelde foto's is de opvallende verlovingsring te zien met een grote gele ovaalgeslepen diamant, die volgens experts een grootte heeft van 3,5 tot 5 karaat. De post kon direct rekenen op honderdduizenden likes en tienduizenden reacties.

Russell hintte eerder al op huwelijk met Mundt

Dat de meervoudig Grand Prix-winnaar de grote vraag zou stellen, komt niet helemaal als een verrassing. In juni sprak hij zich in een interview al lovend uit over zijn partner. "Carmen brengt me stabiliteit als het om racen gaat en ook een manier om los te koppelen", zo vertelde hij destijds. De huidige nummer drie in het wereldkampioenschap was toen al duidelijk over hun gezamenlijke toekomst. "Zonder twijfel is zij mijn toekomst. Dus ik hoop dat we te zijner tijd zullen trouwen. Het zal niet volgende week zijn, maar het zal niet langer dan vijf jaar duren. Dus ergens in dat tijdsbestek", aldus de Mercedes-rijder.

Zakelijke stappen in de financiële sector en huidverzorging

Naast haar aanwezigheid bij de races heeft de eveneens 28-jarige Mundt een eigen carrière opgebouwd. Ze verhuisde op achttienjarige leeftijd naar het Verenigd Koninkrijk om Business Management en Finance te studeren aan de University of Westminster in Londen. Na een periode in de financiële sector te hebben gewerkt, lanceerde ze onlangs haar eigen huidverzorgingsmerk genaamd Barriers. Met het merk, dat gebruikmaakt van biomimetische wetenschap, richt de onderneemster zich op het versterken van de natuurlijke huidbarrière.

Felicitaties stromen binnen vanuit de autosportwereld

De aankondiging van het aanstaande huwelijk leverde direct een stroom aan felicitaties op vanuit de Formule 1-wereld. Andrea Kimi Antonelli, die dit seizoen de teamgenoot is van Russell bij Mercedes, reageerde enthousiast: "Gefeliciteerd jullie beiden, maat", zo schreef de jonge Italiaan. Ook andere prominente namen uit de sport, waaronder Charles Leclerc, Pierre Gasly en het officiële account van de koningsklasse zelf, lieten hun gelukwensen achter. Zelfs buiten de autosport werd het nieuws opgemerkt. Zo stuurde Manchester City-voetballer Jack Grealish eveneens een felicitatie naar het kersverse verloofde paar.

Gerelateerd

Mercedes George Russell

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

  • 8 augustus 2026 19:37
  • 19
Montoya ziet Russell onder druk door 'sympathieke' Antonelli: 'Als iemand nou een klootzak is...'

Montoya ziet Russell onder druk door 'sympathieke' Antonelli: 'Als iemand nou een klootzak is...'

  • 8 augustus 2026 09:11
  • 6
Verstappen overweegt bijzonder project, Mercedes bouwt enorme trekpleister | GPFans Recap Recap

Verstappen overweegt bijzonder project, Mercedes bouwt enorme trekpleister | GPFans Recap

  • Gisteren 21:44
Mercedes werkt aan gigantische trekpleister naast F1-circuit in Qiddiya

Mercedes werkt aan gigantische trekpleister naast F1-circuit in Qiddiya

  • Gisteren 19:34
  • 2
F1 geeft meer duidelijkheid over kalender, Mercedes haalt risicovol 'foefje' uit | GPFans Recap Recap

F1 geeft meer duidelijkheid over kalender, Mercedes haalt risicovol 'foefje' uit | GPFans Recap

  • 8 augustus 2026 21:44
Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP Hongarije

Monteurs van Red Bull-zusterteam zorgden voor unicum bij pitstop GP Hongarije

  • 8 augustus 2026 20:41

Net binnen

10:45
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
10:09
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
09:30
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix
08:15
'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'
06:59
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

Gisteren 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x