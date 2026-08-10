close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Armin van Buuren and Davina Michelle during the Dutch Grand Prix in 2021

Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix

Armin van Buuren and Davina Michelle during the Dutch Grand Prix in 2021 — Foto: © IMAGO

Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

De organisatie van de Dutch Grand Prix pakt later deze maand groots uit met de muzikale line-up voor de zogeheten 'Final Lap'. Omdat de Formule 1 na dit jaar voorlopig uit Zandvoort verdwijnt, transformeren de Fanzone en het Arena-gebied gedurende het raceweekend in een grootschalig festivalterrein.

Wereldsterren als Martin Garrix en Afrojack behoren tot de artiesten die het afscheid van de koningsklasse in de Noord-Hollandse duinen muzikaal komen omlijsten. Het raceweekend begint op vrijdag 21 augustus met 'Super Friday', waarbij het publiek direct wordt getrakteerd op een openingsshow van Snollebollekes in de Fanzone. Terwijl de coureurs zich op de baan opmaken voor de allereerste sprintkwalificatie op Nederlandse bodem, wordt de dag muzikaal afgesloten door een gezamenlijke show van Afrojack, Flemming, Kraantje Pappie en Snelle. Naast de Formule 1 komen op deze openingsdag ook de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup in actie voor hun vrije trainingen.

Nederlands trots

Een dag later, op zaterdag 22 augustus, staat het programma in het teken van de allereerste sprintrace in Zandvoort. Om de sfeer na deze historische sessie verder te verhogen, nemen verschillende grote Nederlandse namen het stokje over. Op het affiche voor de zaterdag prijken de optredens van Acda & De Munnik, De Jeugd van Tegenwoordig, La Fuente en Yves Berendse & Band. Ook op het asfalt is er volop actie, met onder meer de reguliere Formule 1-kwalificatie en de eerste races van de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup.

Davina Michelle en Martin Garrix

Het absolute zwaartepunt van het evenement volgt op zondag 23 augustus. Op de dag van de Grand Prix verzorgt Davina Michelle een optreden en na het vallen van de finishvlag is het de beurt aan Martin Garrix en de formatie Dirty Daddies om de allerlaatste editie van het evenement op de mainstage af te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige fans niets van zowel de races als de optredens hoeven te missen, heeft de organisatie dit jaar vijftien gigantische LED-schermen over het terrein verspreid. Bezoekers met een zogeheten GOLD+-ticket krijgen daarnaast toegang tot een nieuw, verhoogd 'Fanzone Deck', dat een panoramisch uitzicht biedt over de mainstage en het omliggende festivalterrein.

Gerelateerd

Zandvoort F1 Dutch Grand Prix Grand Prix van Nederland

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

Wat mag je wel en niet meenemen naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort?

  • 6 augustus 2026 11:59
  • 11
Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

  • Gisteren 20:39
Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland

Dit is het tijdschema voor de F1 Grand Prix van Nederland

  • Gisteren 15:19
Vermeulen trots op Orange Army: "Superstoer om te zien"

Vermeulen trots op Orange Army: "Superstoer om te zien"

  • Gisteren 14:15
Formule 1 biedt speciaal ticket van ruim 23.000 euro aan voor laatste Dutch GP

Formule 1 biedt speciaal ticket van ruim 23.000 euro aan voor laatste Dutch GP

  • 6 augustus 2026 19:46
  • 3
Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

  • Gisteren 07:38

Net binnen

10:45
Babynieuws bij de Schumachers: neef van Michael verwacht eerste kindje
10:09
Verstappen-privéjetaccount plotseling uit de lucht gehaald na relletje
08:44
George Russell kondigt verloving aan: Mercedes-coureur vraagt vriendin ten huwelijk
08:15
'Red Bull overweegt 'uitleenbeurt' Tsolov aan Cadillac: stoeltje Lawson daarmee gered'
06:59
F1 Driver Of The Day 2026: alle verkiezingen van eerste seizoenshelft op een rijtje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special Special

Hoe Nederland bijna een Grand Prix aan de andere kant van de wereld kreeg | GPFans Special

Gisteren 07:38
Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ foefje van de zilverpijlen

Mercedes hanteert bizar trucje voor meer snelheid, maar loopt hiermee risico op DSQ

8 augustus 2026 19:37 19
De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land GP in het 'verkeerde' land

De Bahrein GP in Maleisië? Het is níet de eerste Formule 1-race in het 'verkeerde' land

8 augustus 2026 16:27
Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie Autosport in de zomerstop

Geen F1, maar wel autosport in de zomerstop: Verstappen Racing, VeeKay, Coronel en meer in actie

8 augustus 2026 10:04
Ontdek het op Google Play
x