Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand Prix
Martin Garrix tot Snollebollekes: deze artiesten treden op tijdens Dutch Grand PrixMaak ons je Google-favoriet
De organisatie van de Dutch Grand Prix pakt later deze maand groots uit met de muzikale line-up voor de zogeheten 'Final Lap'. Omdat de Formule 1 na dit jaar voorlopig uit Zandvoort verdwijnt, transformeren de Fanzone en het Arena-gebied gedurende het raceweekend in een grootschalig festivalterrein.
Wereldsterren als Martin Garrix en Afrojack behoren tot de artiesten die het afscheid van de koningsklasse in de Noord-Hollandse duinen muzikaal komen omlijsten. Het raceweekend begint op vrijdag 21 augustus met 'Super Friday', waarbij het publiek direct wordt getrakteerd op een openingsshow van Snollebollekes in de Fanzone. Terwijl de coureurs zich op de baan opmaken voor de allereerste sprintkwalificatie op Nederlandse bodem, wordt de dag muzikaal afgesloten door een gezamenlijke show van Afrojack, Flemming, Kraantje Pappie en Snelle. Naast de Formule 1 komen op deze openingsdag ook de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup in actie voor hun vrije trainingen.
Nederlands trots
Een dag later, op zaterdag 22 augustus, staat het programma in het teken van de allereerste sprintrace in Zandvoort. Om de sfeer na deze historische sessie verder te verhogen, nemen verschillende grote Nederlandse namen het stokje over. Op het affiche voor de zaterdag prijken de optredens van Acda & De Munnik, De Jeugd van Tegenwoordig, La Fuente en Yves Berendse & Band. Ook op het asfalt is er volop actie, met onder meer de reguliere Formule 1-kwalificatie en de eerste races van de F1 Academy en de Porsche Mobil 1 Supercup.
Davina Michelle en Martin Garrix
Het absolute zwaartepunt van het evenement volgt op zondag 23 augustus. Op de dag van de Grand Prix verzorgt Davina Michelle een optreden en na het vallen van de finishvlag is het de beurt aan Martin Garrix en de formatie Dirty Daddies om de allerlaatste editie van het evenement op de mainstage af te sluiten. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige fans niets van zowel de races als de optredens hoeven te missen, heeft de organisatie dit jaar vijftien gigantische LED-schermen over het terrein verspreid. Bezoekers met een zogeheten GOLD+-ticket krijgen daarnaast toegang tot een nieuw, verhoogd 'Fanzone Deck', dat een panoramisch uitzicht biedt over de mainstage en het omliggende festivalterrein.
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