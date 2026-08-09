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Verstappen and Mekies at Red Bull

Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

Verstappen and Mekies at Red Bull — Foto: © IMAGO

Verstappen bescheiden over Dutch GP: 'Hoef daar niet de credits voor te krijgen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Hoewel de Dutch Grand Prix zijn terugkeer op de Formule 1-kalender toch wel grotendeels aan Max Verstappen te danken heeft, legt de viervoudig kampioen bij Formule 1 Magazine uit dat hij dat totaal niet zo ziet. De Red Bull-coureur stelt dat hij wel degelijk zijn steentje heeft bijgedragen, maar deelt vooral de credits uit aan de fans, maar ook aan de andere Nederlandse autocoureurs.

Voordat Verstappen in 2015 debuteerde in de Formule 1, leek een terugkeer van Zandvoort op de kalender vrijwel uitgesloten. Ook Bernie Ecclestone, destijds nog de bepalende man van de FOM, noemde het circuit sterk verouderd en zag ook geen aanleiding om een terugkeer naar de Nederlandse badplaats te regelen. Pas toen de interesse in Verstappen steeds groter werd, zagen ook Nederlandse ondernemers brood in de investeringen voor de Dutch Grand Prix. Uiteindelijk kwam die eerste editie er in 2021 en dit jaar zal voorlopig de laatste editie worden verreden.

Verstappen wijst naar autosport in Nederland

Verstappen legt uit dat hij vindt dat hij niet alléén debet is aan de terugkeer: "Nou, ik wil niet zeggen dat het allemaal door mij komt. Ik heb mijn steentje bijgedragen. Ik vind het vooral mooi om te zien dat autosport wel echt leeft in Nederland. Ik hoef daar persoonlijk niet de credits voor te krijgen." Dankzij Verstappen is de autosport in Nederland gegroeid en juist die ontwikkeling heeft volgens de viervoudig kampioen bijgedragen: "Er zijn gelukkig ook Nederlandse coureurs die het over het algemeen goed doen in verschillende klassen en ook aardig wat teweegbrengen in Assen en Zandvoort. Het leeft, dat vind ik mooi."

'F1 is niet alles'

Daarnaast zijn er in de Formule 1 slechts 22 stoeltjes en volgens Verstappen is het juist belangrijk om te zien dat er veel meer is dan de koningsklasse: "Ik hoef dat niet te roepen. En het is ook niet belangrijk. Het is belangrijker om te zien dat autosport populair is nu en dat kleine jongetjes nu ook dromen van autosport en Formule 1. Natuurlijk, Formule 1 is het hoogste, maar ook onder de Formule 1 kun je veel leuke dingen doen in de autosport."

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