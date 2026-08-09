Jos onthult hoe Helmut Marko vroeg debuut Max afdwong: 'Dat verraste me behoorlijk'
Jos onthult hoe Helmut Marko vroeg debuut Max afdwong: 'Dat verraste me behoorlijk'Maak ons je Google-favoriet
Hoewel Jos Verstappen natuurlijk al vroeg het talent van zoon Max zag, onthult hij bij AutoHebdo dat het toch echt Helmut Marko was die aandrong op een vroeg Formule 1-debuut, daar waar Jos 'The Boss' het nog relatief rustig aan wilde doen.
Max Verstappen werd in 2015 de jongste debutant in de Formule 1 aller tijden met 17 jaar, vijf maanden en dertien dagen. Destijds was er veel kritiek op de Nederlander, zo vonden ervaren rotten in de Formule 1 het allemaal wel erg snel gaan en stipten ze aan dat het ook nog eens gevaarlijk kon zijn. Toch wist de inmiddels viervoudig kampioen de criticasters snel de mond te snoeren, toen de resultaten werden binnengehaald dat eerste seizoen, met gewaagde inhaalacties, maar ook twee vierde plekken in het debuutjaar.
Marko dwong F1-debuut Max Verstappen af
In 2014 wist ook Jos niet wat hem te wachten stond. De Nederlander had gesprekken met Mercedes, maar daar was, omdat Nico Rosberg en Lewis Hamilton er waren, geen plek. Marko zag wel plek bij het zusterteam van Red Bull Racing en wilde een stap verder gaan dan wat Jos Verstappen in eerste instantie in gedachten had: "Ja, dat herinner ik me heel goed. Ik was in Hockenheim en het was een gewone ontmoeting met Helmut. Hij kwam naar onze tafel en zei: 'Ik heb maar 20 minuten.' Ik zei tegen hem dat 20 minuten meer dan genoeg was om te praten. Het eerste wat hij zei was: 'Volgend jaar wil ik Max bij ons in de Formule 1 zien.' Dat verraste me behoorlijk."
Aanpassingsvermogen
Toch zag ook Jos 'The Boss' wel in dat het een uitzonderlijke kans was, maar ook contractueel wilde hij het goed regelen voor Max: "Ik zei: 'Oké Helmut, laten we het doen, maar niet voor één jaar, maar voor twee jaar.' Max was heel jong en ik dacht dat hij in zijn eerste jaar aan de omgeving moest wennen, en dat hij in zijn tweede jaar echt kon laten zien hoe goed hij was, maar hij paste zich zo goed aan en had zo'n succesvol eerste seizoen in 2015 dat ze hem in zijn tweede jaar naar Red Bull haalden. Dat was ook goed."
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